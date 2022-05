Covid, nelle Marche 619 nuovi positivi: i ricoveri scendono sotto quota 100

ANCONA - Scendono sotto quota 100 i ricoveri nelle Marche dove, oggi, si registra una nuova vittima. Il servizio Sanità della Regione comunica che alla Rsa Galantara di Pesaro è deceduta una donna 94enne di Staffolo che soffriva di patologie precedenti. Il bilancio delle vittime da inizio emergenza sale a 3.906: 2.156 uomini e 1.750 donne con un'età media di 82 anni che nel 97,2% dei casi soffrivano anche di altre patologie. E' il capoluogo di regione la provincia più colpita con 1.210 decessi, seguito da Pesaro Urbino (1.146), Macerata (675), Fermo (474) ed Ascoli Piceno (353) mentre sono 48 i morti provenienti da fuori regione. Con i 619 contagi odierni i positivi dall'inizio dell'emergenza sanitaria salgono a 471.340 di cui 463.530 dimessi/guariti (+710), 3.817 in isolamento domiciliare (-81) e 96 ricoverati (-11). I pazienti in terapia intensiva restano 3 (uno ad Ancona Torrette e due a Pesaro Marche Nord), quelli in semi intensiva scendono da 16 a 12 (quattro al Torrette, sei a Marche Nord, uno all'Inrca ed uno ad Ascoli Piceno) e infine quelli in reparti non intensivi passano da 88 a 81 (11 al Torrette di cui tre in pediatria, 27 a Marche Nord, tre a Senigallia, quattro ad Ascoli Piceno, due a Civitanova Marche, 11 a Fermo, tre a Camerino, cinque a Jesi, 10 a Macerata, due a San Benedetto del Tronto e tre a Fabriano).

Il tasso di occupazione delle terapie intensive resta stabile all'1,3% mentre quello in Area medica scende al 9,4%. Gli ospiti delle strutture territoriali sono 37 (uno a Campofilone, 24 a Galantara di Pesaro e 12 a Ripatransone) ed i pazienti in attesa di ricovero nei Pronto soccorso marchigiani 9. Con 3.002 tamponi testati, di cui 2.491 nel percorso nuove diagnosi e 511 nel percorso guariti, il tasso di positività si attesta al 24,8% e quello di incidenza a 297,07. Tra i 619 casi di oggi 108 sono stati rilevati in provincia di Ascoli Piceno dove i contagiati sono 67.181, 106 a Pesaro Urbino (92.689), 118 a Macerata (92.902), 174 ad Ancona (142.738), 81 a Fermo (55.771) e 32 da fuori regione (20.059). I casi/contatti in isolamento domiciliare infine sono 8.610: 8.438 asintomatici e 172 sintomatici.