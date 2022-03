Covid, dopo la fase di plateau 1.000 casi in meno in soli 7 giorni

ANCONA - Nelle Marche si chiude una settimana che, dopo aver toccato una fase di plateau, registra una piccola discesa della curva epidemiologica. Con 2.071 tamponi testati (1.350 nuove diagnosi e 721 nel percorso guariti) i positivi rilevati sono 514 con un tasso di positività del 38,1% ed un tasso di incidenza che si attesta a 1.090,78. La settimana si chiude con una flessione del 6,2% pari a 1.080 casi positivi in meno rispetto a 7 giorni prima.

Dei casi odierni (158 contatti stretti di positivi, 111 sintomatici, 125 contatti domestici, un positivo in setting scolastico/formativo, tre contatti in setting lavorativo, cinque contatti in ambiente di vita/socialità, due contatti in setting assistenziale, due screenig setting sanitario e quattro casi da fuori regione mentre per 103 casi sono in corso gli approfondimenti epidemiologici) 89 sono stati riscontrati in provincia di Ascoli Piceno, 81 a Pesaro Urbino, 77 a Macerata, 187 ad Ancona, 61 a Fermo e 19 da fuori regione.