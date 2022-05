Covid, nelle Marche altre 6 vittime: scendono i ricoveri | Il bollettino del 5 maggio 2022

ANCONA - Diminuiscono i ricoveri nelle Marche dove, nelle ultime 24 ore, si sono registrate sei vittime. Tra di loro anche una bambina pesarese di quattro anni con gravissime patologie pregresse deceduta all'ospedale Salesi di Ancona martedì scorso. Le altre persone decedute, tutte con patologie, sono una 86enne di Terre Roveresche a Pesaro Marche Nord, un 83enne di Caldarola all'ospedale di Macerata, due donne di 81 e 89 anni rispettivamente di Castelfidardo e Ancona al Torrette e un 87enne di Castelfidardo all'Inrca. Da inizio pandemia le vittime sono 3.861: 2.137 uomini e 1.724 donne con un'età media di 82 anni che, nel 97,2% dei casi, presentavano patologie pregresse.

La provincia più colpita resta quella di Ancona con 1.200 persone decedute, seguita da Pesaro Urbino (1.140), Macerata (669), Fermo (462) ed Ascoli Piceno (343) mentre sono 47 le persone che provenivano da fuori regione. I positivi sono 451.188 (+1.469) di cui 440.532 dimessi/guariti (+1.357), 6.635 in isolamento domiciliare (+114) e 165 ricoverati (-8). I pazienti in terapia intensiva scendono da 5 a 4 (tre al Torrette e uno a Jesi), quelli in semi intensiva da 51 a 45 (19 al Torrette, otto a Marche Nord, 10 all'Inrca, sei a Macerata e due Ascoli Piceno) ed infine quelli in reparti non intensivi da 117 a 116 (18 al Torrette di cui due in pediatria e due in ginecologia, 27 a Marche Nord di cui due in ostetricia, uno a Senigallia, 10 ad Ascoli Piceno, due a Civitanova Marche, 27 a Fermo, quattro a Jesi, 24 a Macerata, uno a Camerino e due a San Benedetto).

Il tasso di occupazione delle terapie intensive è in diminuzione e si attesta all'1,7% così come quello in area medica che si ferma al 16%. Gli ospiti delle strutture territoriali sono 99 (17 a Campofilone, 40 a Galantara, 17 a Macerata Feltria e 25 a Ripatransone) ed invece i pazienti nei Pronto soccorso marchigiani in attesa di ricovero sono 9. L'ultimo aggiornamento sui 1.469 contagi odierni del servizio Sanità della Regione modifica parzialmente la ripartizione territoriale data in mattinata: 317 ad Ascoli Piceno che portano i positivi complessivi da inizio pandemia a 63.838, 253 a Pesaro Urbino (89.064), 307 a Macerata (88.775), 376 ad Ancona (136.903), 175 a Fermo (53.339) e 41 da fuori regione (19.269). I casi/contatti in isolamento domiciliare infine sono 16.976: 16.592 asintomatici e 384 sintomatici.