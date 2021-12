Covid, picco di tamponi e contagi: l'anconetano ancora maglia nera per nuovi casi

Si impennano i contagi e la provincia di Ancona conquista ancora una volta la maglia nera con 361 nuovi casi. Nelle Marche nelle ultime 24 ore si sono registrati 1103 nuovi contagiati con 9724 tamponi esaminati. Dopo l'anconetano che traina la triste classifica dei nuovi casi, segue la provincia di Macerata con 187 contagiati, Pesaro-Urbino con 182, Fermo 178, Ascoli 131 e fuori regione 64.

La percentuale di positività è dell'11,3% mentre il tasso di incidenza cumulativa ogni 100mila abitanti è di 343,07. Per quanto riguarda la fascia d'età più colpita l'osservatorio epidemiologico nota un picco nella fascia tra i 25 e i 44 anni (340) e 45-59 (249).

Sui 1103 nuovi casi, 301 sono contatti domestici, 224 contatti stretti di casi positivi, 21 positivi in setting scolastico-formativo, 10 contatti in ambiente di vita/socialità, mentre sono 299 i casi in fase di approfondimento epidemiologico. Nelle terapie intensive il 28% dei ricoverati è vaccinato, il 72% non è vaccinato.

