Covid, in arrivo quasi 50mila dosi di Moderna all'Inrca

Sono diretti ad Ancona i furgoni Sda, corriere di Poste Italiane, in collaborazione con l’Esercito Italiano, per la consegna di 49.200 dosi del vaccino Moderna.

L'arrivo dei vaccini è previsto per domani. «Alcuni mezzi - si legge nella nota di Poste Italiane - in collaborazione con l’Esercito Italiano, prenderanno in carico le scatole contenenti i vaccini Moderna e raggiungeranno la destinazione finale presso la sede di ricezione e conservazione dei quantitativi previsti all'Inrca, Presidio Ospedaliero di Ricerca di Ancona.