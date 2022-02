Covid nel Futsal, rinviata Pianaccio-Jesi di Serie C1

Covid nel futsal. Dopo due rinvii nella scorsa giornata di campionato, anche per la sesta di ritorno in Serie C1 (massimo campionato regionale) una sfida non si giocherà. Si tratta di Pianaccio-Jesi, in programma originariamente domani (11 febbraio) alle 22.00 al palazzetto di San Michele al Fiume.

L’ufficialità del rinvio, a causa dei casi positivi oltre il limite consentito all’interno della formazione leoncella, è arrivata dal comunicato ufficiale di oggi che delibera il rinvio a data da destinarsi.