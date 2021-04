Focolaio all'asilo nido, la Sirenetta chiude: positivi in quattro classi su cinque

L’asilo nido La Sirenetta di Falconara chiude per Covid. In quattro gruppi classe su cinque, infatti, risultano esserci casidi positività al tampone. Fino a ieri pomeriggio quattro alunni (della fascia d’età superiore ai neonati) e tre insegnanti risultavano effettivamente positivi. L’asilo nido, chiuso da ieri fino a nuove disposizioni, conta circa 30 iscritti.

Già dal 12 aprile c’erano state le prime avvisaglie, il sindaco Stefania Signorini aveva firmato una prima ordinanza per certificare la quarantena di un gruppo. Poi, lunedì 19, sono seguiti altri provvedimenti del Primo cittadino con l’isolamento di altre classi, fino alla chiusura totale della struttura per evitare un peggioramento della situazione e per contenere i casi. Da specificare che il conteggio dei positivi sarebbe ancora parziale, poiché per alcuni casi si è ancora in attesa dell’esito del tampone molecolare.