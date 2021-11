Covid, in arrivo il generale Figliuolo: l'incontro a fine mese

E' ufficiale, il generale Francesco Figliuolo sarà atteso nelle Marche, all'ospedale regionale di Torrette, a fine mese. La conferma arriva dal direttore amministrativo degli Ospedali Riuniti di Ancona, Antonello Maraldo: «Dovrebbe venire da noi o il 24 o il 25 novembre, si sta definendo il tutto» dice. Mentre si attende l'ufficialità della data, oggi pomeriggio si terrà una riunione con i vertici ospedalieri per definire i temi da portare all'attenzione del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19.

A quanto si apprende Figliuolo dovrebbe monitorare lo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione dei nuovi posti in terapia intensiva previsti dal decreto nazionale 34 del 2020 e farà il punto della situazione con i vertici degli Ospedali Riuniti sull'allestimento dei 16 posti in terapia intensiva pervisti dal piano nazionale (20, come annuciato dall'assessore Regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, erano già stati attivati autonomamente insieme ai 2 del Salesi).

L'8 aprile di quest'anno il Commissario aveva fatto visita al centro sportivo "Paolinelli" insieme al capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Ad accompagnarlo nella visita il Governatore Francesco Acquaroli, dall’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, dal sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e dall’assessore comunale alla Protezione Civile e sicurezza Stefano Foresi.