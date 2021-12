Il virus fa paura, annullati concerti e sfilate tra Capodanno ed Epifania

Il Covid fa ancora paura e per questo motivo, rispetto alla scaletta comunicata in precedenza, il Comune di Falconara è stato costretto ad annullare una serie di eventi per l’aumento del numero dei contagi. Con un’apposita nota, il sindaco Stefania Signorini ha annunciato la propria rinuncia ad alcune manifestazioni tipiche delle festività.

Nello specifico, in virtù del Decreto Legge 221, non si celebrerà la “Befana di Castelferretti” programmata per il 6 gennaio in piazza della Libertà. Allo stesso modo, annullata la sfilata del “Befanino e Befanina più belli di Falconara” in calendario il 5 gennaio alle 15 sotto la galleria di via Nino Bixio. Infine sipario anticipato anche per il concerto che si sarebbe dovuto celebrare il 4 gennaio alle 18 al Centro Pergoli dal titolo “W il 2022”.