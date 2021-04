Covid, oggi dieci vittime nelle Marche: sei nella provincia di Ancona

Sono in totale dieci le persone contagiate decedute oggi, 11 aprile, nelle Marche. Lo fa sapere il Servizio sanità della Regione Marche. Tutte le vittime soffrivano di altre patologie pregresse. Sono 6 i pazienti residenti in provincia di Ancona che non ce l'hanno fatta: il più giovane era un 61enne di Senigallia, il più anziano un 86enne di Osimo. Poi sono deceduti un 47enne di San Benedetto, un 88enne di Gradara, una donna di 90 anni di Mercatello sul Metauro e un 69enne di Monte Grimano Terme. In totale il numero delle vittime si attesta a 2781.

Nel frattempo il Gores ha fatto sapere che nelle ultime 24 ore si sono registrati 406 nuovi contagi da coronavirus nelle Marche. Nel dettaglio, il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 4438 tamponi: 2416 nel percorso nuove diagnosi (di cui 561 nello screening con percorso Antigenico) e 2022 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 16,8%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 406 (93 in provincia di Macerata, 114 in provincia di Ancona, 123 in provincia di Pesaro-Urbino, 14 in provincia di Fermo, 43 in provincia di Ascoli Piceno e 19 fuori regione).