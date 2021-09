Covid, calano i ricoveri: ci sono due vittime

Cresce l’incidenza di casi di coronavirus su 100mila abitanti nella regione. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione. Nelle ultime 24 ore l'incidenza si è attestata a 50,95 in base ai 94 casi rilevati sui 2.194 tamponi effettuati nel percorso diagnostico. Si registrano tre ricoverati in meno in un giorno (81) ma purtroppo ci sono due persone decedute. Il numero di morti correlati al Covid sale così a 3.065 in totale. Si tratta di un 75enne di Mogliano (Macerata) che era ricoverato ad Ancona e una 85enne di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) ospite della residenza Valdaso, entrambi con patologie pregresse.

Contagi



Dei 94 nuovi contagi 42 riguardano il Maceratese, 12 la provincia di Ancona, 11 ciascuna Pesaro Urbino e Fermo, 6 Ascoli Piceno; 12 i contagiati provenienti da fuori regione. I casi comprendono 16 persone con sintomi, 21 contatti stretti di positivi, 33 contatti domestici, 19 in fase d’approfondimento, due in setting lavorativo, uno in ambiente di vita/socialità. I tamponi eseguiti sono 3.549 di cui 2.194 nel percorso diagnostico (positività al 4,3%) e 1.355 nel percorso guariti; si aggiungono 1.520 test antigenici (13 positivi)



Ricoveri



Buone notizie per quanto riguarda le terapie intensive con quattro degenti in meno (22). Restano invariati i numeri in semintensiva (20) e c’è un paziente in più nei reparti non intensivi (39). Sono tre i dimessi.