Covid, la curva risale ma sintomatici e ricoveri sono in calo

ANCONA- Un po’ il Carnevale, un po’ le feste, un po’ il progressivo ritorno alla normalità. Tutte motivazioni e concause che hanno portato ad una nuova crescita regionale della curva dei contagi Covid dopo un progressivo abbassamento che durava dallo scorso 26 gennaio. La situazione, tuttavia, non allarma più di tanto in quanto contestualmente si riscontra un dato dei sintomatici e dei ricoveri ospedalieri in netto ribasso e da zona bianca.

Parlando con la lingua dei numeri, attualmente i ricoveri dovuti a Covid nelle Marche sono 187 di cui 17 in terapia intensiva e 170 in area medica. Un anno fa, con la situazione vaccini ancora pregressa, la situazione era di ben altra entità. Le autorità, in relazione all’aumento dei casi, hanno invitato a mantenere fede alle disposizioni in materia di anti-contagio senza trascurare le precauzioni a cominciare dall’Ffp2 nei luoghi più affollati.