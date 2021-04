Covid, crollano i ricoveri nelle Marche: 19 i decessi di cui 9 in provincia di Ancona

Buone notizie dal Servizio sanità della Regione: crollano i ricoveri per Covid-19 nelle Marche: in 24 ore si registrano 53 degenti in meno (il 6% del totale). Da 840 si sono abbassati a 787. Il calo sensibile riguarda anche le terapie intensive (116; -11) e semintensive (189; -10) ma soprattutto i reparti non intensivi (482, -32). Nell'ultima giornata sono state dimesse 63 persone. Gli ospiti di strutture territoriali sono 241 (-7) e gli assistiti in pronto soccorso 43 (+2). In diminuzione i positivi in isolamento domiciliare (7.069; -41) e le quarantene per contatto con contagiati (13.048; -191, 5.365 persone con sintomi e 222 operatori della sanità). Il numero dei guariti/dimessi è 82.576.

Pesante, invece, il bilancio dei decessi su scala regionale nell'ultima giornata: sono in totale 19 le persone scomparse per un totale ad oggi di 2.817 morti. Tutte le vittime, 10 uomini e 9 donne, avevano patologie pregresse mentre 4 avevano meno di 60 anni. Tra loro nove provenivano dalla provincia di Ancona: una 53enne di Jesi, un 58enne di Castelplanio, un 66enne di Osimo, un 73enne di Ancona, una 80enne di Chiaravalle, una 86enne e una 87enne di Cerreto d'Esi, una 92enne di Senigallia e un 96enne di Fabriano.