Controlli anti-Covid, sanzione in arrivo per un ristorante non in regola

Controlli serrati su tutto il territorio di Jesi per verificare il rispetto delle prescrizioni anti-Covid. Negli ultimi giorni gli agenti di Polizia, uniti alla Polizia Stradale e ai Carabinieri, hanno presidiato le vie del centro intensificando il proprio sguardo su sei ristoranti.

Di questi, uno è risultato non in regola con le norme vigenti e per questo motivo sarà sanzionato. Inoltre, di quattrocento persone a cui è stato controllato il Green pass una ne è risultata sprovvista. Per il resto non si sono riscontrate altre anomalie, sia in centro sia nelle zone limitrofe.