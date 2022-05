Nelle Marche oltre 2mila contagi e tasso di incidenza in crescita: il bollettino del 3 maggio 2022

ANCONA - Nelle Marche in lieve risalita il tasso di incidenza dei positivi al Covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 2.017 nuovi casi con 6.187 tamponi testati (5.360 nuove diagnosi e 827 nel percorso guariti) per un tasso di positività del 37,6% ed un tasso di incidenza di 796,32 contro i 723,92 di ieri. Dei contagi odierni 129 sono stati registrati in provincia di Ascoli Piceno, 70 a Pesaro Urbino, 88 a Macerata, 113 ad Ancona, 49 a Fermo e 24 da fuori regione.

Tra questi 137 sono contatti stretti di positivi, 159 sintomatici, 86 contatti domestici, un positivo in setting scolastico/formativo, un contatto in setting lavorativo, due contatti in ambienti di vita/socialità, due contatti in setting assistenziale, uno screening setting sanitario, tre casi da fuori regione mentre per altri 81 sono in corso gli approfondimenti epidemiologici.