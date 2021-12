Covid, chiude il bar del Pinocchio: «Senza il vaccino saremmo a Torrette»

Il bar del Pinocchio, uno dei principali punti di ritrovo della città, chiuso per Covid. L’annuncio è stato dato nelle scorse ore, attraverso i social, dalla titolare Giovanna Burattini che è risultata positiva al virus insieme al figlio:

«Stiamo bene per fortuna, anche se più che alla fortuna attribuirei onore e gloria alle due vaccinazioni fatte tre mesi e mezzo fa, senza le quali ora forse sarei con la vestaglietta bianca a Torrette e a me il bianco non sta granchè. Quello che mi rode davvero è non aver potuto sbranare la consueta teglia di meraviglioso stoccafisso all’anconetana che, tradizionalmente, mio papà cucina la sera della vigilia di Natale, ma poco male: avendo perso gusto e olfatto, sarebbe stato come masticare un copertone Pirelli».