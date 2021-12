Vaccini, boom di dosi al Paolinelli: code dalle prime ore del mattino

Uno dei giorni a più intensa attività quello che si sta vivendo oggi, 27 dicembre, nell’hub vaccinale del Paolinelli di Ancona. Dopo la pausa del centro dovuta alle festività natalizie, da questa mattina le postazioni sono tornate a somministrare andando ad un ritmo più che spedito. Oltre 550 le dosi già effettuate e, con questi numeri, vien facile pensare che nel pomeriggio potrebbe essere abbattuto anche il muro delle mille (già successo in passato).

A passare alle cronache sono state le infinite code che si sono venute a creare con grandi e piccoli, in fila per il vaccino (in maggioranza richiami), collocati fino all’incrocio con via Schiavoni (fuori dal cancello federale). Non sono mancati gli attimi di tensione tra prenotati e non prenotati, con questi ultimi prevalentemente prime dosi, subito sedati dal pronto intervento della Protezione Civile e dei volontari chiamati al super lavoro.

All’interno nessun problema nelle procedure di registrazione, anche qui ben coordinate, con la modulistica che spesso risultava mancante tra le persone in fila (i medici hanno consigliato più volte di arrivare già muniti per agevolare le pratiche). L’hub del Paolinelli proseguirà spedito, ed ininterrottamente, fino al 31 dicembre con doppi turni 9-13 e 14-19 per poi fermarsi il primo dell’anno e riprendere con regolarità successivamente.