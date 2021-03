Sono in totale 8 le persone decedute in 24 ore nella regione Marche. Il più giovane aveva 61 anni. Lo comunica Il Servizio Sanità della Regione Marche.

Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che purtroppo nelle ultime 24 ore si sono verificati 8 decessi. La vittima più giovane aveva 61 anni ed era residente ad Osimo.

Oggi sonoi contagi da coronavirus nelle Marche. In base ai dati e alla tabella del Servizio Sanità delle Marche, nelle ultime 24 ore sono stati testati 6616 tamponi: 3859 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1121 nello screening con percorso Antigenico) e 2757 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 22,2%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 856 (148 in provincia di Macerata,, 227 in provincia di Pesaro-Urbino, 85 in provincia di Fermo, 70 in provincia di Ascoli Piceno e 40 fuori regione).