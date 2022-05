Covid, nelle Marche calano i ricoveri ma ci sono altre 2 vittime: il bollettino del 31 maggio

ANCONA - Continuano a calare i ricoveri nelle Marche dove oggi, tuttavia, si registrano due vittime con patologie pregresse: un 79enne di Civitanova Marche è deceduto alla Rsa Galantara di Pesaro e una 89enne di Sassoferrato all'ospedale di Pesaro Marche Nord. Il servizio Sanità della Regione comunica che da inizio emergenza sono morte 3.913 persone: 2.157 uomini e 1.756 donne con un'età media di 82 anni che nel 97,2% dei casi avevano precedenti patologie.

Il territorio più colpito è quello di Ancona con 1.213 decessi, seguito da Pesaro Urbino (1.146), Macerata (677), Fermo (474) ed Ascoli Piceno (355) mentre sono 48 le vittime provenienti da fuori regione. Con i 547 contagi odierni i positivi dallo scoppio della pandemia salgono a 473.436 di cui 465.795 dimessi/guariti (+559), 3.668 in isolamento domiciliare (-7) e 69 ricoverati (-7). I pazienti in terapia intensiva restano 4 (tre al Torrette di Ancona ed uno a Pesaro Marche Nord), 6 quelli in area semi intensiva (uno al Torrette, tre a Marche Nord, uno all'Inrca ed uno ad Ascoli Piceno) mentre scendono da 66 a 59 quelli in aree non intensive (11 al Torrette di cui uno in pediatria, 21 a Marche Nord, uno a Senigallia, due ad Ascoli Piceno, 11 a Fermo, due a Camerino, tre a Jesi, sei a Macerata, uno a San Severino Marche ed uno a Fabriano). Il tasso di occupazione delle terapie intensive resta fermo all'1,7% mentre quello in area medica scende al 6,6%.

Gli ospiti in strutture territoriali sono 30 (uno a Campofilone di Fermo, 21 a Galantara e otto a Ripatransone) quelli nei Pronto soccorso marchigiani, in attesa di ricovero, 9. Con 2.998 tamponi testati (2.616 nuove diagnosi e 382 nel percorso guariti) e 547 contagi il tasso di positività si attesta al 20,9% mentre il tasso di incidenza positivi ogni 100mila abitanti a 218,62. Dei casi odierni 73 sono stati registrati in provincia di Ascoli Piceno dove i positivi salgono a 67.444, 97 a Pesaro Urbino (93.073), 114 a Macerata (93.338), 173 ad Ancona (143.408), 62 a Fermo (56.007) e 28 da fuori regione (20.166). I casi/contatti in isolamento domiciliare infine sono 6.542: 6.427 asintomatici e 115 sintomatici.