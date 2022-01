Covid e asili nido, chiuse quattro strutture: due sezioni off limits

ANCONA - Il Covid bersaglia gli asili nido. Sono quattro quelli chiusi insieme a due sezioni di altre strutture cittadine. I contagi riguarderebbero le educatrici o il personale ausiliario che avrebbero preso il virus all’esterno. Lo riporta questa mattina il Corriere Adriatico.

Mentre sono tanti gli asili off limits oggi riapre, salvo imprevisti, il nido Agrodolce di via Redi a Collemarino. Qui era risultata positiva al tampone un’operatrice. Dovrebbe tornare in funzione dopodomani la sezione del Babylandia di via della Ferrovia, a Pietralacroce, che era stata chiusa sempre per un caso di Covid. Chiusi anche l’Orsacchiotto e il Chicco di Grano in via Torrioni. Il primo dovrebbe riaprire venerdì, l’altro sabato.

Ko anche il nido d’infanzia Pollicino di via Cristoforo Colombo. Si parla di riapertura sabato prossimo. Restano poi off limits due sezioni al nido Lo Scarabocchio di via Pesaro e al Papaveri e Papere di via Ginelli a Brecce Bianche. Qui è stato possibile fare il tracciamento e isolare dunque le singole sezioni.