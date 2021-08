Covid, 221 nuovi positivi di cui 50 nell'anconetano: calano i ricoveri

Per fortuna oggi non si registrano decessi. La provincia più colpita dai nuovi contagi è quella di Macerata

Sono 221 i nuovi positivi al covid nelle Marche, con un’incidenza su 100mila abitanti di 77,39. Lo comunica il servizio sanità della Regione.

Dei contagi, 80 sono stati riscontrati in provincia di Macerata, seguita da Ancona (50), Fermo (43), Ascoli Piceno (18) e Pesaro Urbino (16), 12 i casi da fuori regione. Alto il numero totale di tamponi giornalieri, 4.007: 2.631 nel percorso diagnostico di screening, 1.250 antigenici (40 positivi) e 1.376 nel percorso guariti con una percentuale di positività all’8,4%. Le persone con sintomi sono 38. Scendono i ricoveri. Rispetto a ieri, ci sono due ricoverati in meno (49 in tutto) e non ci sono stati decessi nelle ultime 24 ore, con il totale delle vittime che, dall’inizio della pandemia, resta fermo a quota 3.041.