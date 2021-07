Covid, 40 nuovi contagiati: ancora zero vittime e un ricovero in meno

Non si sono registrate vittime Covid nelle ultime 24 ore nelle Marche mentre i ricoveri scendono da 12 a 11. Il servizio Sanità della Regione comunica che i decessi restano 3.038: 1.706 uomini e 1.332 donne con un'età media di 82 anni che nel 97,2% dei casi presentavano patologie pregresse. Il territorio più colpito resta la provincia di Pesaro Urbino dove sono decedute 983 persone, seguito da Ancona (970), Macerata (515), Fermo (290) ed Ascoli Piceno (245) mentre sono 35 le vittime provenienti da fuori regione. Per quanto riguarda i contagi sono saliti a 104.147 (+40): 99.718 dimessi/guariti (+23), 1.380 in isolamento domiciliare (+18) e 11 ricoverati (-1). Non cambia la situazione nelle terapie intensive (due pazienti a Pesaro Marche Nord) e nelle aree semi intensive (zero) mentre nei reparti non intensivi i ricoveri passano da dieci a nove (uno a Marche Nord, quattro al Torrette di Ancona e quattro a Fermo).

Dei 40 contagi di oggi, 6 sono stati registrati in provincia di Ascoli Piceno dove i positivi da inizio emergenza salgono a 11.598, 8 a Pesaro Urbino, 7 a Macerata, 12 ad Ancona, tre a Fermo e quattro fuori regione. Sono stati testati complessivamente 2.256 tamponi: 1.254 nel percorso nuove diagnosi (753 test molecolari e 459 nel percorso antigenico) e 1.044 nel percorso guariti. Il tasso di positività è dell'3,3% mentre i positivi settimanali ogni 100 mila abitanti sono 14,85. Infine i casi/contatti in isolamento domiciliare sono 1.796: 1.283 asintomatici e 513 sintomatici. In quarantena anche 38 operatori sanitari.