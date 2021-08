Covid, 160 nuovi positivi nelle Marche: 35 nell'anconetano

Sono 19 i ricoverati ad oggi a Torrette e Salesi «di cui - fa sapere Antonio Maraldo, direttore amministrativo degli Ospedali riuniti di Torrette - 17 non vaccinati, uno con una sola inoculazione».

Oggi il servizio Sanità della Regione Marche comunica che ci sono 160 nuovi positivi, 39 in meno rispetto a ieri, 14 agosto. La provincia di Macerata conta 55 nuovi contagiati, Ancona 35, Pesaro-Urbino 25, Fermo 17 e Ascoli 9. Sono 19 i contagiati fuori regione.Dei tamponi fatti 1.259 sono stati eseguiti nel percorso diagnostico di screening, 500 sono test antigenici (con 14 positivi), 990 nel percorso guariti.

L'indice di incidenza cumulativo ogni centomila abitanti è di 75,19. I ricoveri sono 5 in più rispetto a ieri. Il numero si attesta a 45. Sono 19 i ricoverati ad oggi a Torrette e Salesi «di cui - fa sapere Antonio Maraldo, direttore amministrativo degli Ospedali riuniti di Torrette - 17 non vaccinati, uno con una sola inoculazione». Fortunatamente oggi non si sono registrati decessi.