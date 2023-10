Tre atleti paralimpici marchigiani su Rai 3: Cassioli, Cottini e Pagani ospiti della trasmissione "O anche no!"

MARCHE- Domenica lo sciatore nautico Daniele Cassioli, il ballerino Ivan Cassioli e l’apneista Fabrizio Pagani sono stati ospiti della puntata di ‘O anche no!’, il programma condotto dalla giornalista Paola Severini Melograni dedicato all’inclusione e alla solidarietà in onda ogni settimana su Rai 3. All’interno della rubrica di infotainment il pluripremiato campione di sci nautico Daniele Cassioli, cieco dalla nascita, ha potuto rivolgere un paio di domande alla linguista italiana Valeria Della Valle, che è anche docente universitaria, a proposito del lessico appropriato da poter utilizzare con le persone disabili. «Per chi ha disabilità il linguaggio riveste un ruolo centrale: negli anni ’80 le associazioni utilizzavano la parola ‘handicappato’, poi nel tempo siamo diventati “disabili, diversamente abili e ora superabili”» ha esordito Daniele Cassioli in apertura di trasmissione. Nella seconda parte della rubrica il ballerino Ivan Cottini, che il pubblico di XMasters di Senigallia aveva potuto apprezzare dal vivo dal main stage della manifestazione sulla spiaggia lo scorso luglio, ha illustrato alcuni semplici esercizi per rafforzare la parte superiore del corpo, avvalendosi semplicemente di un paio di bottiglie di acqua. «Mi raccomando, bevete tanta acqua – ha spiegato Ivan Cottini, affetto da anni da sclerosi multipla, prima di passare di nuovo la linea alla regia – perché soprattutto per noi malati è molto importante: a causa delle medicine che assumiamo è infatti consigliato bere molta acqua per depurare il corpo, inoltre l’acqua fa anche molto bene alla pelle, non dobbiamo dimenticarcelo mai».

Infine, un breve servizio è stato dedicato a Fabrizio Pagani, l’apneista 54enne che lo scorso settembre ha stabilito due record del mondo di apnea per disabili nella 18esima edizione dei Giochi del Mare a Ischia. «Un grande ringraziamento da parte del CIP Marche va non solo agli atleti marchigiani intervenuti all’interno della rubrica settimanale, ma anche a tutti coloro che, a vario titolo, lavorano quotidianamente per abbattere le barriere architettoniche e le barriere linguistiche all’interno di un mondo che, forse più di altri, necessita di maggiore sensibilità ed attenzione alle parole dal momento che, come ha detto lo stesso Cassioli, a volte le parole possono fare più male degli schiaffi» ha commentato Luca Savoiardi, Presidente del CIP Marche.