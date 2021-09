Cosmetica naturale, un brand tutto marchigiano: la Vannini si racconta a “km0”

Un brand di cosmetica naturale, V’sFP|Beauty, lanciato un anno e completamente marchigiano in ogni suo passaggio e in ogni suo sviluppo. Un brand in grado, grazie a tre prodotti, di conquistare praticamente tutti e lanciarsi sul mercato tra l’apprezzamento generale. E’ la storia della blogger anconetana Veronica Vannini che, in un periodo difficile come quello del Covid, ha deciso insieme ad altri di rimboccarsi le maniche e rimettersi in gioco puntando sulla grande passione che coltivava sin da bambina:

«Tutto nasce dall’amore per la cosmetica che è stato anche il primo impiego. Da lì mi sono innamorata di questo mondo, ho aperto un blog tutto mio che pian piano è cresciuto fino a portarmi a collaborare con il magazine di Glamour curando una rubrica di beauty. Avevo deciso di farlo diventare qualcosa di più di un semplice sogno, per mesi ho raccolto opinioni, pareri e idee della mia community e mi sono lanciata in quest’avventura con un brand che sta facendo molto bene. Il mio motto è “poco e meglio” e per questo ho puntato forte su tre prodotti della linea base, un detergente, una crema 24h e una maschera viso. Prodotti che hanno alle loro spalle una ricerca e, soprattutto, una particolarità».

Una particolarità che parla di amore per il territorio, di cura dei dettagli, di qualcosa di molto più profondo: «Sono prodotti interamente made in Marche. Il marketing, il laboratorio di produzione, il sito internet, la pubblicità sono state tutte realizzate da marchigiani e nella nostra regione. Ho puntato forte sul territorio e sto ricevendo grandi soddisfazioni. Il periodo non era certo dei più facili ma con perseveranza e lavoro ognuno di noi può farcela. Inoltre lavoriamo con ingredienti naturali e agricoltura biologica, anche in questo caso con aziende marchigiane. Sono fiera di ciò che stiamo facendo».