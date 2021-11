Bellezza a chilometro zero, così Veronica rilancia la cosmesi bio

Dai primi sondaggi riguardanti i regali per l’imminente Natale non mancano le novità che si potranno trovare sotto l’albero. Una menzione di rilievo la merita la Cosmetica a chilometro zero che, stando a quanto riportato, dovrebbe aver occupato indici di gradimento molto elevanti nelle preferenze degli italiani.

Con l’esperta Veronica Vannini, anconetana che ha lanciato il marchio “Very’s Fashion Planet Beauty” abbiamo cercato di capire il perché di questa tendenza che unisce la bellezza alla valorizzazione del territorio: «Io credo che l’avvicinarsi delle feste natalizie spinga la gente ad occuparsi di qualcosa che possa piacere in tutti i giorni dell’anno, qualcosa di adatto alla pelle e che aiuti a sentirci meglio. Quando parliamo di Cosmetica Bio, e ognuno di noi del settore tratta questo ambito, parliamo di una cosmetica realizzata da ingredienti naturali e km0 garantendo così una valorizzazione del territorio e di chi ci lavora con impegno e ricerca. L’abbinare il regalo a un qualcosa di made in Marche fa sentire meglio ed ecco perché probabilmente c’è stato questo boom».