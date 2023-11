Corto Dorico Film Fest compie 20 anni, gli auguri dal mondo dello spettacolo. Mascino: «Festival di riferimento in Italia»

Corto Dorico Film Fest compie 20 anni e tanti tra attori, registi e autori che sono passati negli anni, hanno voluto partecipare a questa grande festa con contributi video che verranno proiettati durante il festival. Cresce intanto l’attesa per il programma della 20^ edizione, dal 2 al 10 dicembre ad Ancona e in alcuni comuni delle Marche, che verrà annunciato venerdì 24 novembre.

Tra coloro che hanno voluto fare gli auguri alla manifestazione, che vede la codirezione artistica del regista e direttore della fotografia, Daniele Ciprì e dello sceneggiatore, Luca Caprara, troviamo: Ciro D’Emilio, regista tra l’altro, del recentissimo “Suburraeterna”: “Tanti auguri a Corto Dorico. Io sono uno di quelli che per generazione in qualche modo è cresciuto con l’aspirazione di arrivare un giorno con il proprio corto in concorso a Corto Dorico, che reputo ancora oggi tra i più importanti festival di cortometraggi italiani… Siamo tanti registi, sceneggiatori che siamo passati di lì e non è un caso. Questo è sintomo di una grandissima capacità selettiva, di una grandissima perspicacia, di un grandissimo spirito di sacrificio e di un grandissimo amore per il cinema, fondamentalmente. Detto questo, ho avuto poi la fortuna di collaborare con Corto Dorico anche sviluppando un progetto insieme che è arrivato alla terza edizione, che è Shorts for My Future, che non a caso aiuta giovani registi e registe di cortometraggi a proporsi nella industry facendo dei pitching di opere di lungometraggio a importanti produzioni cinematografiche che portiamo ad Ancona ogni anno”.

L’attrice Donatella Finocchiaro, ne sottolinea il calore e la partecipazione del pubblico: “Tanti auguri a Corto Dorico per i suoi vent’anni di festival. Credo che il corto sia un esercizio di stile importante per i nostri registi, quindi evviva Corto Dorico, veramente tanti auguri. Sono stata molto felice di partecipare l’anno scorso a questo festival, di venire ad Ancona e la cosa che mi ha colpito di più sicuramente è stata la partecipazione del pubblico, perché ricordo la sala piena di gente che era desiderosa proprio di vedere i corti e quindi auguri, auguri ancora. Vi mando veramente un bacio da questo paradiso, mi trovo qui a Filicudi a girare un film e vi mando veramente un grande in bocca il lupo anche per gli anni a venire”.

Immancabili gli auguri dell’attrice Lucia Mascino, presente al Festival sin dalle primissime edizioni: "Voglio fare i miei auguri di sostegno, di amicizia a questo bellissimo festival che negli anni si è sempre più ingrandito. È diventato da tempo ormai un festival di riferimento importante in Italia di cortometraggi. Insomma io ho partecipato sin dai primissimi incontri, sono stata selezionatrice semplice poi complessa, attrice di corti scelti, attrice di corti non scelti, fino a giurata. Quindi, insomma, li ho coperti tutti i ruoli dentro questo festival e posso testimoniare la sincerità e la passione con cui viene organizzato, svolto, pensato, sognato e quindi, veramente i miei auguri di cuore e di pieno sostegno per chi lo organizza, ma anche per tutti gli ospiti che verranno quest’anno a festeggiare i 20 anni. Tanti auguri Corto Dorico!”

E anche il direttore della fotografia Michele D’Attanasio (David di Donatello nel 2017 per il film Veloce come il vento di Matteo Rovere e nel 2022 per il film Freaks Out di Gabriele Mainetti; collabora, tra gli altri, con i registi Nanni Moretti, Gabriele Mainetti, Mario Martone, Matteo Rovere, Sergio Rubini: “Ciao ragazzi di Corto Dorico, vi saluto tutti quanti e c’è ancora il ricordo della masterclass, del workshop che ho fatto l’anno scorso e ricordo anche di essere stato in giuria con Donatella Finocchiaro, con Cupellini e i film che abbiamo visto. È stato molto bello ed è veramente una grandissima manifestazione Corto Dorico quindi, faccio un grande saluto e complimenti!”.

A loro si sono aggiunti: il regista e sceneggiatore Alessandro Rossetto, l’attore e regista Antonio Rezza, il regista e sceneggiatore Claudio Giovannesi (La paranza dei bambini), il regista esperto di cinema documentario, Gianfranco Pannone, il regista e sceneggiatore, Giovanni Aloi, il produttore cinematografico, Omar Rashid, la ballerina e conduttrice televisiva, Rossella Brescia, la montatrice (candidata agli Oscar con “La vita è bella” di Benigni) Simona Paggi, la regista e sceneggiatrice Wilma Labate (Signorina Effe e Arrivederci Saigon) e tanti altri.

Un mese di festeggiamenti

Prosegue intanto il mese di festeggiamenti, fino al 10 dicembre, tra anteprime, appuntamenti, proiezioni, concorsi, incontri e masterclass in nome del cinema. Inoltre, proprio per questa importante ricorrenza, Corto Dorico Film Fest ha deciso di espandersi in diversi comuni delle Marche e non solo. Il 20esimo anno di attività della manifestazione ha fatto anche registrare un boom di iscrizioni, con una crescita nel numero dei cortometraggi iscritti del 28% per il concorso nazionale e del 35% per il concorso internazionale "Short on Rights – A Corto di Diritti" in collaborazione con Amnesty International, rispetto alla precedente edizione, per un totale di 788 corti iscritti.

Dopo l’anteprima del 9 novembre al Cinema Italia di Ancona, le proiezioni al cinema Solaris di Pesaro e la presenza all’ Università Iulm di Milano, con un seminario sui festival a cura del co-direttore artistico di Corto Dorico, Luca Caprara, proseguono gli appuntamenti in vista del 2 dicembre. Mercoledì 22 novembre ad Ancona al Cinema Italia e a Senigallia al Cinema Gabbiano alle ore 10.00 per le scuole e aperto al pubblico per il Concorso Opere Prime Salto in Lungo sarà proiettato il film C’è ancora domani, con alle ore 12 la regista Paola Cortellesi in collegamento video. Alle ore 21.00 la proiezione è prevista a Pesaro al Multisala Solaris. In collaborazione con le sale del circuito ACEC Marche e Teorema Cinema.

Giovedì 23 novembre a Riccione al Cinepalace alle ore 21.00 per il Concorso Opere Prime Salto In Lungo sarà proiettato Patagonia alla presenza dell’attore protagonista Andrea Fuorto, in collaborazione con Giometti Cinema. Giovedì 23 novembre a Fano al Cinema Masetti alle ore 21.15 e venerdì 24 novembre a Senigallia al Cinema Gabbiano alle ore 18.30 e a Porto Potenza Picena al Cinema Divina Provvidenza alle ore 21.15 per il Concorso Opere Prime Salto in Lungo sarà proiettato il film Come pecore in mezzo ai lupi. Tutte le proiezioni vedranno la presenza della regista Lydia Patitucci. In collaborazione con le sale del circuito ACEC Marche e Masetti Cinema.

Giovedì 23 novembre a Grottammare all’ Ospitale Casa delle Associazioni, ci sarà un appuntamento dal titolo “Forme di Intelligenza nei cortometraggi di Corto Dorico” con proiezioni di corti sul tema dell’Intelligenza Artificiale curati dal Festival in collaborazione con Associazione BlowUp. Giovedì 30 novembre Jesi al Multiplex alle ore 21 proiezione del film Patagonia alla presenza del regista Simone Bozzelli, in collaborazione con Giometti Cinema.

Dal 2 al 10 dicembre, Corto Dorico Film Fest entra nel vivo con il suo programma ufficiale che sarà presentato attraverso una conferenza stampa, venerdì 24 novembre presso il Comune di Ancona.