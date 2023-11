Vent'anni di cinema, un mese di festeggiamenti: presentata la XX edizione di "Corto Dorico Film Fest"

È stata presentata oggi, nel corso di una conferenza stampa, la XX edizione di Corto Dorico Film Fest, il festival cinematografico di Ancona, uno dei più autorevoli e popolari d’Italia per quanto concerne i cortometraggi, co-diretto dal regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e dallo sceneggiatore Luca Caprara, che prenderà il via da sabato 2 dicembre fino a domenica 10, in diversi luoghi della città di Ancona (e comuni delle Marche per il concorso “Salto in lungo”).

Un anno importante raccolto in oltre un mese di festeggiamenti per uno dei maggiori festival di cinema breve d’Italia. E proprio per questa prestigiosa ricorrenza, che coincide anche con i 20 anni di Nie Wiem, associazione ideatrice e organizzatrice del Festival, Corto Dorico Film Fest ha deciso di espandersi e diventare “diffuso” passando, con proiezioni e incontri, per il concorso dedicato ai lungometraggi e per alcune delle sue sezioni fuori concorso, in diversi comuni delle Marche e non solo: da Pesaro a Fano, a Civitanova a Senigallia fino a Riccione. 70 gli appuntamenti annunciati, tra incontri in presenza e online (sulla pagina Facebook di Corto Dorico e sul canale Youtube di ArgoWebTv), masterclass, workshop per ragazzi, presentazioni di libri, proiezioni di cortometraggi (nazionali e internazionali), documentari e anche uno spettacolo teatrale. E poi il pitching, le sezioni dedicate ai lungometraggi, i premi e tantissimo altro per 9 giorni intensi in cui a dominare sarà il cinema in ogni sua forma.

Il concorso nazionale ed internazionale

Punta di diamante di Corto Dorico Film Fest sono i due concorsi di cortometraggi. Si avvicinano le date in cui verranno decretati i vincitori del Concorso Nazionale (sabato 9 dicembre, ore 21.00, Cinema Italia di Ancona) e del Concorso Internazionale Short on rights / A Corto di diritti in collaborazione con Amnesty International Italia che è dedicato ai cortometraggi internazionali che trattano temi legati ai diritti umani (venerdì 8 dicembre alle 21.15 al Ridotto delle Muse di Ancona). Quest’anno si sono iscritte oltre 788 opere di cui 34 selezionate per le semifinali (dal titolo “Corto Slam” e “A Corto di Diritti Slam”) e rispettive finalissime.

Gli ospiti

Tantissimi saranno gli ospiti protagonisti di questa XX edizione. A inaugurare il Festival sarà lo spettacolo teatrale “Lettura clandestina: La solitudine del satiro di Ennio Flaiano” con l’attore Fabrizio Bentivoglio e il contrappunto del contrabbasso di Ferruccio Spinetti. Regista tra i più riconosciuti nel cinema d'autore italiano e europeo, Marco Bellocchio riceverà il Premio Angelo Guglielmi e dopo un incontro moderato da Daniele Ciprì, presenterà “I pugni in tasca”, nella versione restaurata a cura della Cineteca di Bologna. Protagonisti degli incontri virtuali (in diretta sulla pagina Facebook di Corto Dorico e sul canale Youtube di ArgoWebTv) saranno, in “Come saltammo in lungo”, i quattro registi autori di opere prime, Nicola Prosatore, Niccolò Falsetti, Laura Samani e Gianluca Santoni, in collaborazione con la rassegna Prima del Debutto e l’attrice Barbara Ronchi nell’incontro online con i ragazzi delle scuole superiori di Ancona. Anche “Io capitano” avrà una proiezione dedicata agli studenti e per l’occasione il regista Matteo Garrone e i ragazzi protagonisti del film invieranno un video saluto, in collaborazione con CGS Dorico - Sentieri di Cinema.

La regista Simona Cocozza parteciperà alla proiezione di “Rumore - Human Vibes”, in collaborazione con Amnesty International Italia e il regista, produttore e autore Omar Rashid sarà protagonista del rinnovato focus del Festival sul Cinema in VR a cui parteciperà anche il famoso fumettista Maicol e Mirco che presenterà il suo “La storia che non ho mai disegnato – Maicol e Mirco in VR”. Sarà presente alla XX edizione anche il celebre animatore, regista e illustratore italiano vincitore di un David di Donatello e di quattro Nastri d'argento, Simone Massi con la sua opera prima Invelle. E il regista Ciro D’Emilio (“Un giorno all’improvviso”, “Per niente al mondo” al cinema e “Suburraeterna” in tv) che sarà presente per la masterclass di pitching (progetto di cui è anche ideatore) per gli autori selezionati.

Il commento delle istituzioni

«Con l'edizione 2023 Corto Dorico festeggia i suoi primi venti anni. È un piacere e un onore per la città ospitare questa manifestazione – ha detto il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti – che ha visto riconoscere la propria importanza a livello nazionale, grazie ai tanti e interessanti prodotti cinematografici presentati, promossi e premiati negli anni, ai molti e importanti incontri con registi, sceneggiatori, attori e artisti che hanno dato lustro a questo evento o sono diventati importanti anche grazie ad esso. L'identità culturale di una città si vede anche dalla longevità dei propri eventi, che via via ne delineano la fisionomia, la vision e la mission, e la caratterizzano agli occhi di un pubblico che va ben al di là dei confini cittadini. Avere ad Ancona Corto Dorico significa disegnare Ancona come un luogo di innovazione, di sperimentazione, di diffusione di idee, di cura del talento degli artisti e, in particolare, di fiducia nei più giovani. Agli ideatori e agli organizzatori vanno dunque i complimenti miei personali e di tutta l'Amministrazione comunale, e gli auguri per questo bel compleanno e per un futuro altrettanto ricco di buone produzioni e di grandi soddisfazioni».

«Corto Dorico Film Festival è stato da sempre caratterizzato da un’intensa attività di ricerca – ha sottolineato l’assessore alla cultura del Comune di Ancona, Anna Maria Bertini – che è confluita in innovative visioni cinematografiche con sfumature poetiche e nuovi sguardi che hanno toccato il cinema narrativo, sperimentale, il documentario, l’animazione. Il Festival, oltre al cinema, realizza progetti di formazione e di inclusione, favorendo importanti momenti di aggregazione per i giovani, per il pubblico, gli autori e gli addetti ai lavori. Corto Dorico, attraverso il cortometraggio italiano e internazionale, le opere prime di autori italiani, il cinema sperimentale e il documentario italiano contemporaneo, ha contribuito a dare visibilità alle Marche, contribuendo alla promozione della cultura nelle sue diverse e molteplici espressioni».

«Corto Dorico, finanziato dalla Regione Marche nell’ambito del II Stralcio del Piano Cultura – ha dichiarato Chiara Biondi, Assessore alla Cultura della Regione Marche – raggiunge l’importante traguardo della 20a edizione, ponendo l’attenzione su un settore per noi strategico e sul quale stiamo investendo risorse e che certamente aiuterà la crescita economica dei territori. Con fondi PR FESR 2021-27 per ogni produzione abbiamo previsto infatti uno specifico contributo e questa misura riguarda anche i cortometraggi. Seguiranno in futuro altri bandi, grazie anche alla fattiva collaborazione di Marche Film Commission e della Fondazione Marche Cultura. Si avvia così per tutta la filiera cine-audovisiva marchigiana una nuova stagione. Siamo certi, sulla base anche dei dati riferiti al ritorno economico e d'immagine degli investimenti in questo comparto, che la nuova programmazione dei fondi comunitari sarà in grado di generare nuovo valore tra le imprese e non solo».

I premi

I lungometraggi, sempre dedicati alle opere prime italiane, hanno, come ogni anno, il proprio concorso. A una giuria di circa 110 studenti delle scuole superiori di Ancona, coordinate da Elena Bagnulo, formate in collaborazione con CGS Dorico e Amnesty International, sarà affidato il compito di scegliere il film lungometraggio vincitore del Premio Giovani “Salto in Lungo” – Cantiere Cinema. Salto in Lungo è in collaborazione con UCCA e CGS. Inoltre verrà assegnato anche il Premio della critica SNCCI.

Corto Dorico continua a varcare le mura dei luoghi di reclusione, con un progetto che al Festival sta molto a cuore e che coinvolgerà tutti e sei gli istituti penitenziari delle Marche con la proiezione in anteprima dei corti finalisti del Concorso Nazionale. Oltre le Mura è anche uno dei premi del Festival, il Premio Ristretti oltre le mura che i detenuti assegneranno con i loro voti al miglior cortometraggio. A Marco Bellocchio sarà invece assegnato il premio “Angelo Guglielmi”, riconoscimento tributato ad un maestro del cinema che si sia distinto per la sua qualità artistica e per la sua capacità di raccontare il nostro paese, la sua vitalità e le sue contraddizioni, intitolato ad uno dei maggiori intellettuali italiani, saggista, giornalista ed ex direttore di Rai3 e scomparso lo scorso anno.