Corto Dorico: al via il contest Shorts For My Future. In palio due incontri con produttori cinematografici

ANCONA - Nell’ambito del Festival Corto Dorico, di scena dal 3 all’11 dicembre alla Mole Vanvitelliana, torna la seconda edizione di Short For My Future. Il contest, sostenuto da Marche Film Commission, punta a mettere in contatto produttori di rilievo nazionale con gli autori emergenti del territorio marchigiano attraverso una modalità cosiddetta pitching. Ovvero il momento in cui gli autori-registi con i propri progetti incontrano il mercato, ovvero i produttori (cinematografici e televisivi) cercando di convincerli in pochi minuti della qualità della loro idea al fine di valutarne il possibile finanziamento e la successiva realizzazione.

Le selezioni

Coloro che vorranno candidarsi dovranno inviare entro le ore 23.59 del 29 novembre un soggetto di lungometraggio (maxìssimo 4.000 battute), la sinossi dello stesso soggetto (massimo 2.000 battute), le note di regia (massimo 3.000 battute), il link al video di un precedente lavoro audiovisivo (durata massima 20 minuti), l’eventuale trattamento (massimo 5 pagine) e l’ eventuale dossier o moodboard all’indirizzo mail filmcommission@fondazionemarchecultura.it specificando nell’oggetto mail “Candidatura Shorts for My Future 2022”. Un comitato di selezione appositamente scelto valuterà le proposte inviate e selezionerà due autori marchigiani (o residenti nelle Marche), ai quali sarà garantita la possibilità di presentare il proprio progetto di lungometraggio a 8 produzioni italiane: Lungta Film, Mosaicon, Indiana Production, Kino Produzioni, Kimera Film, Cinemaundici, Sajama Films, Kavac Film. La scelta avverrà tramite apposite sessioni di pitching con i produttori previste per la mattina di sabato 10 dicembre alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Gli autori selezionati avranno anche la possibilità di seguire una masterclass di pitching prevista nella giornata di venerdì 9 dicembre tenuta da un esponente di spicco del settore cinematografico nazionale: lo sceneggiatore Marcello Olivieri. Shorts for My Future è realizzato con il sostegno di Marche Film Commission – Fondazione Marche Cultura, in collaborazione con Road to Pictures Film APS e Accademia del Cinema Renoir, con la direzione artistica del regista e sceneggiatore Ciro D’Emilio.