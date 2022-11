Corto Dorico, al via l'edizione 2022. Tra gli ospiti Dario Argento, Giacomo Ferrara, Ficarra e Picone

È stata presentata oggi, nel corso di una conferenza stampa, la XIX edizione di Corto Dorico Film Fest, il festival cinematografico di Ancona, uno dei più autorevoli e popolari d’Italia per quanto concerne i cortometraggi, diretto dal regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e dallo sceneggiatore Luca Caprara che prenderà il via sabato 3 dicembre fino a domenica 11 alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Annunciati i 60 appuntamenti tra incontri in presenza e online (sulla pagina Facebook di Corto Dorico e sul canale Youtube di ArgoWebTv), masterclass, workshop per ragazzi, musica del vivo, e proiezioni di cortometraggi (nazionali e internazionali), documentari e lungometraggi. Come ogni anno verranno decretati i vincitori del Concorso Nazionale e del Concorso Internazionale Short on rights / A Corto di diritti in collaborazione con Amnesty International Italia. Quest’anno sono state iscritte oltre 600 opere di cui 38 selezionate per le semifinali (Corto Slam e A Corto di Diritti Slam) e finalissime. Titolo di quest’anno sarà “Lanterna magica”, riponendo l’accento proprio sul Cinema e sulle origini da cui partì tutto, mettendolo al centro della significativa ripartenza sociale dopo gli anni di pandemia.



Come gli scorsi anni, tanti saranno gli ospiti protagonisti di incontri e masterclass tra i quali Dario Argento che, in collegamento video, nell’evento “Che cos’è la paura?” inaugura il Festival dialogando con il filosofo Federico Leoni, in collaborazione con festival KUM! e Jonas Ancona (sabato 3 dicembre); in una delle sue rare apparizioni in presenza, ci sarà l’animatore, regista e illustratore italiano Simone Massi a cui verrà consegnato il Premio Speciale Cinema di Poesia (sabato 3 dicembre) e a cui verrà dedicata una retrospettiva (sabato 10 dicembre). In occasione della presentazione del suo corto realizzato per conto di Emergency, sarà ad Ancona Simonetta Gola, moglie di Gino Strada e responsabile della comunicazione e delle campagne di raccolta fondi nazionali di Emergency. A proposito di cinema d’animazione e illustrazione l'artista delle arti visive Mara Cerri presenterà il libro “L’amica geniale a fumetti” realizzato insieme a Chiara Lagani; protagonisti di incontri virtuali con i ragazzi delle scuole superiori di Ancona (in diretta sulla pagina Facebook di Corto Dorico e sul canale Youtube di ArgoWebTv) saranno, invece, i due attori e registi Ficarra & Picone (lunedì 5 alle ore 18.30) e l’attore Giacomo Ferrara (martedì 6 alle ore 18.30); il regista Ciro D’Emilio presenterà il suo “Per niente al mondo” come film di chiusura; il direttore della fotografia Michele D’Attanasio terrà una masterclass di fotografia cinematografica, (sabato 10 dicembre); e il produttore e autore Omar Rashid con un focus sul Cinema VR in collaborazione con Rai Cinema Channel. E poi, l’importante giuria quest’anno formata dal regista Claudio Cupellini (Una vita tranquilla, Alaska, La terra dei figli), dall’attrice Donatella Finocchiaro (Angela, Terraferma e La stranezza) e dal direttore della fotografia Michele D’Attanasio (Veloce Come il Vento, Freaks Out e L’ombra di Caravaggio).



Quest’anno, inoltre, Corto Dorico dedicherà, nella giornata di venerdì 9 dicembre, uno spazio particolare al tema delle fake news a cura di Vittorio Lattanzi e Augusto Rasori, mai attuale come oggi, inaugurando una collaborazione con il popolare sito Lercio.it, che vedrà anche la presentazione del libro Mock’n’troll. Mock journalism, troll, fake news e altri anglicismi a caso, da Benjamin Franklin ai giorni nostri al Café Lumière (Sala Boxe - Mole Vanvitelliana) a cui seguirà l’incontro Contrasto al Discorso d’Odio con Paolo Pignocchi (Resp. Coord. Europa Amnesty International Italia). Per concludere il TG dei Diritti, a cura di Lercio.it all’Auditoriom della Mole Vanvitelliana che aprirà la finale di Short on rights /A corto di diritti, Concorso internazionale cortometraggi.

Corto Dorico Film Fest prosegue le sue importanti collaborazioni internazionali e nazionali e dopo lo Zebra Poetry Film Festival di Berlino e il festival L’Alternativa di Barcellona, quest’anno il focus sarà su uno dei più importanti e prestigiosi festival europei dedicati al mondo dei corti: il Curtas Vila do Conde di Vila do Conde in Portogallo (giunto quest’anno alla sua 30a edizione). Nove i corti selezionati per il Festival presentati dal co-direttore artistico Luca Caprara e da Joao Araujo, delegato del festival portoghese. Inoltre, in occasione della nascita della Rete dei Festival Adriatici (che comprende Corto Dorico, Molisecinema, Sudestival e Sulmona International Film Festival), Corto Dorico Film Fest presenterà giovedì 8 dicembre alle ore 18.00 al Café Lumière (Sala Boxe - Mole Vanvitelliana) Adriatic Award - corti dall’Albania e dal Kosovo, uno speciale incontro con i direttori artistici dei quattro festival e una selezione dei migliori cortometraggi presentati negli ultimi anni al Tirana International Film Festival, alla presenza del direttore artistico del Tirana International Film Festival, Agron Domi. Al termine della proiezione sarà assegnato lo speciale Adriatic Award al miglior cortometraggio, scelto dalle direzioni artistiche dei festival della rete. A seguire: performance musicale del fisarmonicista albanese Bardh Jakova. Evento in collaborazione con il Festival Adriatico Mediterraneo.



Queste le parole di Daniele Ciprì e Luca Caprara in merito alla scelta del tema: «Una scatola, tutto nasce da lì, un anonimo contenitore da cui cominciano a uscire come per magia delle immagini - spiegano i direttori artistici -. Quelle immagini anno dopo anno sono diventate racconti, storie, immaginari, hanno saputo intercettare aneliti e desideri, indagare le crisi, riconoscere gli slanci, proporre ipotesi e mondi alternativi. Quelle immagini hanno fatto parte di noi e le abbiamo cercate in un rito collettivo e condiviso davanti a un grande schermo, dalle improvvisate sale del cinema dei pionieri fino alle sale ipertecnologiche dei nostri giorni. A che punto sta ora quel rito? Quanto è stato capace di rigenerarsi e innovarsi? Qual è ancora la sua forza? Corto Dorico in questa sua XIX edizione tenterà di indagarlo e raccontarlo, ripartendo proprio da lì, dalla lanterna magica, quella scatola, da cui tutto ha avuto inizio e da cui tutto per ora e per fortuna continua a non avere fine».



«Guardiamo insieme il numero romano di questa edizione del festival: XIX - ha detto Valerio Cuccaroni, Presidente di Nie Wiem -. La ragione ci dice che è l'edizione decimo (X) nona (IX). Ora guardiamolo di nuovo, fantasticando. E forse ci appariranno due occhi X X con un naso I in mezzo: XIX. È una pareidolia, questa, frutto di quel processo psichico che ci fa vedere facce nei tronchi degli alberi e nelle nuvole elefanti che volano. Il cinema è l'arte della pareidolia per eccellenza: la ragione ci dice che un film è una sequenza di fotogrammi, quindi di immagini statiche, ma noi continuiamo a illuderci che quelle foto siano kinema, kinematos, in movimento. Dai tempi della lanterna magica l'immagine in movimento può intrattenere ma può anche far riflettere e spingere all'impegno attivo. Corto Dorico, da giovane diciannovenne, ama fare entrambe le cose. E a quanto pare, considerando tutte le realtà coinvolte (istituzioni, privati, associazioni, singole persone di tutte le età), è in ottima compagnia».



Nella serata finale di sabato 10 dicembre, come da tradizione, si decreteranno i vincitori della XIX edizione del Corto Dorico Film Fest. Sarà proprio in occasione della finale che la giuria si riunirà in presenza nell’incontro alle ore 18.00 assieme ai co-direttori artistici Daniele Ciprì e Luca Caprara, al Café Lumière (Sala Boxe - Mole Vanvitelliana). Sono in tutto 38 i corti scelti per le quattro sezioni principali. Concorso Nazionale: Corto Slam (due semifinali in cui il più votato dal pubblico durante ogni semifinale entrerà a far parte della finalissima) e Finalissima. Concorso Internazionale in collaborazione con Amnesty International: Short on rights /A Corto di diritti Slam (semifinale) e Short on Rights /A Corto di diritti (finale).