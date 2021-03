Presentato Corto Dorico Film Fest: la 17esima edizione nel nome della "metamorfosi"

È stata presentata oggi la 17esima edizione dila kermesse di cortometraggi di Ancona, uno dei più autorevoli e popolari d’Italia, diretto dal regista e direttore della fotografia Daniele Ciprì e dallo sceneggiatore Luca Caprara che prenderà il via in versione online sabato 20 marzo fino a domenica 28. Nel corso della conferenza stampa in diretta streaming sono stati annunciati i 36 appuntamenti virtuali tra incontri, masterclass, panel e visioni di cortometraggi e film (sulla piattaforma Mymovies.it).

Ospiti

Come gli scorsi anni, tanti saranno gli ospiti protagonisti di incontri e masterclass tra i quali il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico Agostino Ferrente, il regista e sceneggiatore Giorgio Diritti, Paolo Bernardelli autore di “SanPa – Luci e tenebre di San Patrignano”, docufilm di successo su Netflix, i due fratelli Antonio e Marco Manetti, l’attrice Serena Rossi, il produttore cinematografico Carlo Macchitella, il produttore e autore Omar Rashid, il critico cinematografico Gianni Canova e molti altri.

Ad anticipare l’apertura sarà, venerdì 19 marzo, l’incontro online (sulla pagina facebook di Corto Dorico) con l’attore Marco D’Amore, conosciuto per il ruolo di Ciro Di Marzio nella serie tv Gomorra, nelle vesti di “professore” de “L’Ora di Cinema – In classe con”, in cui interagirà con alcuni studenti dei licei di Ancona.

Il tema

Titolo di quest’anno sarà “Metamorfosi”, parola che la direzione artistica del Festival ha individuato come “capace” di sintetizzare il tempo che stiamo vivendo. «Ce l’abbiamo messa tutta per fare il Festival in presenza – dichiara Daniele Ciprì – ma non è stato possibile, la forza di Corto Dorico è il suo pubblico, sempre più numeroso e appassionato. Torneremo a vivere il Festival in presenza ma intanto la sfida sarà emozionare il pubblico anche in questa edizione online, con un programma intenso e pieno di sorprese». Luca Caprara prosegue: «Metamorfosi è trasformazione ma anche disagio è la condizione di limbo, è la natura che era e non è più, è lo squarcio di non riconoscersi più, è l’adeguarsi faticoso al nuovo mondo ma è anche opportunità, sguardo positivo verso un altrove diverso, una nuova dimensione, più “umana”, più solidale, più sostenibile. Metamorfosi anche come riflessione sull’immagine, cercando di indagare connessioni e distanze tra cinema e serie tv, tra piattaforme e sala cinematografica. Tutte queste riflessioni in sintesi abbiamo cercato di tradurle nelle progettualità e nel programma del Festival». Sarà proprio il film Le Metamorfosi di Giuseppe Carrieri ad aprire il Festival come evento speciale della sezione di Cinemaèreale.

Premi e concorsi

Tutti i Premi, i concorsi, le sezioni, le proiezioni e le collaborazioni del Corto Dorico Film Fest sono stati mantenuti anche nella versione online: i corti e i film potranno essere visti attraverso la piattaforma di Mymovies mentre gli incontri virtuali sulla pagina facebook di Corto Dorico e attraverso il canale youtube di Argowebtv. «Nella serata finale di sabato 27 marzo - si legge nella nota - come da tradizione si decreteranno i vincitori della XVII edizione di Corto Dorico Film Fest. Sarà proprio in occasione della finale che la giuria, formata quest’anno dai Manetti Bros, Serena Rossi e Carlo Macchitella si riunirà nell’incontro online alle ore 18.30 (in diretta facebook e Youtube) assieme ai co-direttori artistici Daniele Ciprì e Luca Caprara. Sono in tutto 21 i corti scelti per le tre sezioni principali: Corto Slam (semifinale) e Finalissima per il concorso nazionale e A corto diritti – Short on Rights in collaborazione con Amnesty International Italia per il concorso internazionale».

Sono 6 i corti selezionati per la Finalissima: «A disappearance di Laura Spini e Laurence Brook; Eggshell di Ryan William Harris; Finis Terrae di Tommaso Frangini; Inverno di Giulio Mastromauro (già David di Donatello come Miglior Corto); Pilgrims (Yolcular) di Ali Asgari e Farnoosh Samadi; Zheng di Giacomo Sebastiani». Mentre sono 8 per il concorso Corto Slam «che si potranno vedere già da sabato 20 marzo su MyMovies.it (tra questi corti selezionati, il più votato dal pubblico entrerà a far parte della sezione Finalissima): 500 Calories di Cristina Spina, Gas Station di Olga Torrico; J’ador di Simone Bozzelli; L’Ultimo Fascista di Giulia Magda Martinez; Les Aigles de Carthage di Adriano Valerio; Male Fadàu di Matteo Incollu; Quaranta Cavalli di Luca Ciriello; Stardust di Antonio Andrisani»

Per il premio Amnesty International Award “A Corto di Diritti – Short on Rights”, dedicato ai cortometraggi internazionali che trattano temi legati ai diritti umani, sono 7: 22nd of April di Cesare Maglioni; Braids di Ismail Dairki; Marta di Benoit Verdier e Julien Verdier; Rebel di Pierre-Philippe Chevigny; The Visit di Azadeh Moussavi; XY di Anna Karín Lárusdóttir; La Historia de Mateo – Mateo’s Story di Malona P. Bandelt.

Tra i film in programma per Salto in lungo, il consolidato concorso per lungometraggi dedicato alle opere prime italiane, ci sono: Rosa Pietra Stelladi Marcello Sannino, Palazzo di Giustiziadi Chiara Bellosi, L’Agnello di Mario Piredda, We Are the Thousand – L’Incredibile Storia dei Rockin’1000di Anita Rivaroli, Easy Living – La Vita Facile di Orso e Peter Miyakawa. La selezione è a cura di: Dario Bonazelli di I Wonder Pictures, i critici cinematografici, Ilaria Feole (FilmTv), Alessio Galbiati (Rapporto Confidenziale) e Luca Pacillo (spietati.it) e Chiara Malerba, esercente cinematografico (Cinema Azzurro). Come ogni anno ad una giuria di circa 70 studenti delle scuole superiori di Ancona, coordinate da Elena Bagnulo, formate in collaborazione con CGS Dorico e Amnesty International Italia, sarà affidato il compito di scegliere il film lungometraggio vincitore del Premio Ucca Giovani Salto in Lungo.

Il progetto Cinemaèreale, la finestra sul cinema documentario italiano contemporaneo con un laboratorio di Cinema sostenuto da Fondazione Cariverona, sarà presente anche in questa edizione.

Oltre alle già menzionate Masterclass e incontro online con Agostino Ferrente e Paolo Bernardelli ci sarà la visione de Il Mio Corpo di Michele Pennetta (lunedì 22 marzo disponibile per 24 ore) e la proiezione del film Celles qui restent di Ester Sparatore che sarà il film di chiusura del Festival (domenica 28 marzo, disponibile per la visione dalle 12 alle 24). Inoltre verranno proposti anche i cortometraggi di fine laboratorio diretto da Emanuele Mochi e da professionisti del cinema documentario (dal 20 al 28 marzo su Mymovies.it). A tutto questo si aggiunge come evento speciale il documentario Furgoncinema – Viaggio delle Terre Mutate (dal 20 marzo su Mymovies) per ricordare il tragico terremoto che ha devastato l’Italia centrale. Anche i bambini saranno al centro del Festival con CineBimbi, un progetto di Corto Dorico e SAB Scuola delle Arti per Bambini di Nie Wiem che prevede un incontro online con Natalia Paci e Juri Cerusico e i bambini della SAB (domenica 28 marzo alle ore 15.00 in diretta facebook e youtube) e su Mymoviesdal 20 marzo i cortometraggi di fine laboratorio. Tra i Premi speciali verrà assegnato il Cinema di Poesia al collettivo ALMA.animatori, realtà marchigiana conosciuta e premiata con le proprie opere in tutto il mondo. Per l’occasione sarà disponibile (dal 20 marzosu Mymovies.it) per la prima volta in Italia una retrospettiva dei loro cortometraggi d’animazione.

Informazioni

Per assistere ai contenuti del Corto Dorico Film Fest il prezzo in abbonamento è di 9,90 euro con la possibilità per gli utenti di acquistare anche pacchetti “premium” ed ottenere una serie di agevolazioni. Gli abbonamenti si potranno acquistare sulla piattaforma Mymovies.it.