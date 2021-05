Corso Matteotti, facoltative le aperture degli scantinati

JESI- Nell’ambito dei lavori per la riqualificazione di Corso Matteotti (dall’incrocio con via Mura Occidentali e fino all’incrocio con via Mazzini) e delle traverse laterali, saranno sostituite le grate degli scantinati presenti lungo i marciapiedi per adeguarle al nuovo piano della pavimentazione e garantire l’uniformità delle stesse. È fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale in merito alla successiva manutenzione da parte del proprietario delle grate posizionate sull’apertura.

In virtù di questo, i proprietari degli immobili che non intendono mantenere l’apertura del proprio scantinato che si affaccia su Corso Matteotti possono chiederne la chiusura nell’ambito dei lavori di ripavimentazione. Le comunicazioni a riguardo, unitamente ad un recapito telefonico del richiedente, possono essere effettuate a mezzo pec all’indirizzo protocollo.comune.jesi@legalmail.it oppure attraverso la Portineria del Comune, aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 o telefonando allo 0731 538526.