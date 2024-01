Area pedonale lungo il corso, le bici si portano a mano: firmata l'ordinanza

JESI - Firmata l’ordinanza che va a disciplinare in maniera organica l’area pedonale di Corso Matteotti e le vie e piazze limitrofe. "L’elemento di rilievo è quello volto ad assicurare il miglior utilizzo del Corso da parte degli utenti deboli della strada (cioè pedoni e quanti usano mezzi velocipedi come, ad esempio, biciclette o monopattini) per una naturale convivenza tra gli stessi- si legge nella nota del Comune- che vede comunque il pedone avere sempre la precedenza e la bicicletta o il monopattino procedere a passo d’uomo. In tal modo, a chi sceglie l’utilizzo di una mobilità lenta e pulita come appunto i velocipedi, si garantisce una continuità tra la pista ciclabile nel tratto veicolare di corso Matteotti e la Piazza della Repubblica".

"Per evitare situazioni di pericolo è però disposto che, in alcune fasce orarie, quando è prevedibile una maggiore affluenza di persone, qualsiasi tipo di velocipide debba essere portato a mano. In particolare le fasce orarie previste sono quelle della sera - dalle ore 17 alle ore 20 - dei giorni festivi e prefestivi e quelle della mattina - dalle ore 9 alle ore 13 - del mercoledì e sabato in occasione delle giornate di mercato. Al di là di regole e disposizioni, ovviamente, l’Amministrazione comunale confida nel generale buon senso dei cittadini per assicurare a tutti l’utilizzo dell’area pedonale in armonia e piena sicurezza".