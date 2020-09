L'arte israeliana per difendersi dalle aggressioni: training professionali per tutti

Riparte il training per apprendere l’arte dell’autodifesa israeliana. Dal 7 ottobre ricomincia il corso annuale della Krav Maga Academy con Marco Cropo, Diego Montinaro, Simone Cingolani e Marco Papi, istruttori qualificati Coni con esperienza decennale nelle arti marziali e pugilistiche.

Il corso dà l’opportunità di seguire un percorso nel quale verranno insegnate, anche attraverso l’analisi di fatti di cronaca realmente accaduti, tecniche di difesa personale professionale di risposta ad aggressioni a mani nude, strangolamenti, con armi da taglio e da sparo. Una particolare attenzione verrà dedicata alla gestione dello stress durante le situazioni di pericolo.

Il corso, in collaborazione con la Blast House - Audax Team, si terrà dalle 19.30 alle 21 presso il centro sportivo Green in contrada Rigo 3 (tra Osimo e Castelfidardo) ed è riservato ai maggiorenni, sia civili che professionisti delle forze dell’ordine o armate. La giornata di prova è gratuita, su prenotazione. Per info: 349.6828190.