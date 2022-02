Terminati i lavori sul corso: prosegue la road map del Comune

SENIGALLIA - Terminati i lavori di manutenzione straordinaria del selciato stradale di Corso 2 Giugno e di Piazza Roma. I lavori erano iniziati il 13 ottobre 2021, erano stati sospesi alla fine di novembre in concomitanza con le festività natalizie ed erano ripresi verso la metà di gennaio. L’intervento, costato complessivamente circa 115.000,00 euro, ha consentito di riappianare i numerosi avvallamenti ivi presenti, nonché di sanare i distacchi del selciato che rappresentavano un serio pericolo per i pedoni.

I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Selvetti Carlo & Figli s.n.c., di Rosora. I lavori di Corso 2 Giugno e di Piazza Roma, seguiti a quelli del sottopasso di Via Perilli, sono stati i primi di una serie di interventi programmati per il centro storico di Senigallia; infatti, entro la prossima estate verranno eseguiti anche i lavori di manutenzione straordinaria del selciato Via Armellini e di Via Gherardi, in concomitanza con i lavori di sistemazione delle fognature delle medesime strade, eseguiti da Vivaservizi.