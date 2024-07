Violenza di genere, corsi gratuiti con il metodo globale autodifesa sulla spiaggia di Palombina

ANCONA – Corsi gratuiti nel mese di luglio sulla spiaggia di Palombina dedicati all'autodifesa contro la violenza di genere. L'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Ancona, proseguendo nella propria azione di prevenzione e sensibilizzazione, sostiene l'iniziativa che prenderà avvio nei prossimi giorni. Le lezioni gratuite per contrastare la violenza di genere e per riconoscere e prevenire i pericoli si terranno lunedì 8, 15, 22 e 29 luglio, dalle ore 20 alle ore 21, allo stabilimento Sunset Beach di Palombina; info e iscrizioni info@karateancona.it; telefono 338 762 10 34. Il corso è tenuto sotto la direzione di insegnanti tecnici Fijkam, abilitati agli insegnamento della “MGA – Metodo Globale Autodifesa”. Il corso prevede 15 partecipanti a lezione e tende a rafforzare l'autostima ed apprendere tecniche basilari di autodifesa.

Con azioni specifiche e mirate alla tutela della difesa delle donne già intraprese - in collaborazione con la Commissione Pari Opportunità della Regione Marche - l’Amministrazione Comunale, con l'Assessorato alle Pari Opportunità, ha già promosso e realizzato diversi eventi formativi ed informativi e continuando su questa linea, promuove l’organizzazione di moduli specifici di corsi di autodifesa personale, indirizzati in particolare alle donne al fine di contrastare e prevenire il dominio ed il controllo da parte di un partner sull’altro attraverso violenze psicologiche, fisiche, economiche, sessuali.

«Il nostro obiettivo – afferma l'assessore alle Pari Opportunità, Orlanda Latini – è di contribuire al contrasto di ogni forma di violenza, abuso e sopraffazione in generale ma anche e soprattutto “di genere”. Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un aumento della violenza sulle donne, con casi sempre più frequenti di maltrattamenti fisici e psicologici. Statisticamente, la violenza più diffusa, al contrario di quanto si possa pensare ed immaginare, è quella che avviene all’interno delle mura domestiche, ovvero in ambito familiare.

E' fondamentale sensibilizzare sul tema del contrasto alla violenza di genere sempre e non solo in occasione dell'8 marzo (Giornata internazionale della donna) o del 25 novembre (Giornata internazionale contro la violenza sulle donne). Per questo abbiamo voluto sostenere questa iniziativa che tiene alta l'attenzione su questo tema anche nel periodo estivo. Pertanto ringrazio la Fijkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) Comitato Regionale Marche che si è messa a disposizione per questi corsi gratuiti che confidiamo, così come avvenuto in passato, abbiamo ampio seguito tra le donne della nostra città».