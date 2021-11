Corrente staccata per quattro ore senza preavviso, gli esercenti su tutte le furie

Residenti ed esercenti del centro, in particolare di via XXIX settembre e aree limitrofe, su tutte le furie per le oltre quattro ore di corrente staccata questa mattina. In alcuni casi, visti i danni e i disagi che si sono venuti a creare per il mancato preavviso di cui lamentano da parte dell’Enel, qualcuno starebbe anche pensando di rimettere la questione ad un avvocato.

Dalle 9.00 alle 13.00 diverse zone si sono trovate senza energia elettrica prendendo d’assalto il centralino messo a disposizione. Gli operatori, dall’altra parte del telefono, avrebbero dapprima cercato di tranquillizzare chi protestava promettendo l’invio di un numero speciale per la gestione in tempo reale di questa situazione salvo poi non provvedere secondo quanto riferito.