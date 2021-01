Vaccinazione anti-Covid, un incontro online per fare chiarezza

L’associazione culturale Progetto Osimo Futura organizza un webinar per fare il punto sulla vaccinazione anti Covid. Interverranno il dottor Guido Sampaolo e il dottor Achille Ginnetti, medici di Medicina Generale e coordinatori Usca, e il Professor Guido Silvestri dell’Emory University Hospital di Atlanta – Georgia (USA). Modera l’incontro la giornalista osimana Martina Milone. L’appuntamento è venerdì 8 gennaio alle ore 21.00 in diretta sulla pagina Facebook di Progetto Osimo Futura e sul canale YouTube di Osimo Web. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

«Sarà l’occasione per fare chiarezza sulla vaccinazione anti Covid e per dare informazioni corrette ai cittadini disorientati dalle notizie contrastanti che circolano sul web – dichiarano i dottori Sampaolo e Ginnetti-. L’argomento verrà trattato in maniera completa con l’intento di far comprendere quanto sia importante vaccinarsi per il bene di tutti noi, per proteggere gli altri e le categorie più fragili. Solo così potremo bloccare la pandemia e tornare quanto prima ad una vita normale». I partecipanti all’incontro potranno rivolgere le loro domande agli esperti scrivendole nei commenti sotto al video su Facebook o Youtube.