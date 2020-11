«Nei magazzini tamponi per 3 o 4 giorni», Marche pronte ad assumere 3mila infermieri

«Siamo pronti all'assunzione di 3mila infermieri da oggi. Ieri abbiamo chiuso le graduatorie quindi avremo un rinforzo immediato». Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra le misure varate dall'amministrazione regionale per affrontare l'emergenza Coronavirus nelle Marche l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini ha annunciato il rafforzamento degli organici del personale sanitario. «Abbiamo dato delle direttive per assumere tutti i 3mila infermieri in graduatoria quindi potremo intervenire per aumentare anche i prelievi dei tamponi e così via- continua Saltamartini-. Persone assunte con un contratto da tre mesi provvisorio e poi, quando le procedure concorsuali saranno concluse, li assumeremo con contratto a tempo indeterminato». Le Marche non sono inserite nella fascia delle Regioni più a rischio ma l'assessore Saltamartini non nasconde le sue preoccupazioni, anche perché i positivi sono sempre di più. «Andiamo verso un rilevante aumento della curva dei ricoveri in particolare di malati ospiti delle Case di riposo abbiamo circa 250 persone che sono ammalate nelle nostre Rsa». Grave, secondo l'assessore alla Sanità, anche la situazione relativa alla dotazione di vaccini e tamponi. «Sui vaccini e sui tamponi la situazione è gravissima- dice Saltamartini-. È stata ordinata una quantità insufficiente di tamponi. Questa mattina nei magazzini ce ne sono 14mila che ci bastano per 3-4 giorni. Ho dato direttive affinché la Regione possa andare ad acquistarli direttamente sul mercato, ma se non riusciremo a farlo subito dovremo ricorrere alla Protezione civile. Ogni giorno servono 5.000 tamponi ordinari e 2.500 tamponi antigenici rapidi».