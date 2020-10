Il Covid fa paura, torna il servizio di sostegno psicologico per pazienti, familiari e operatori

Un servizio di ascolto e sostegno psicologico per pazienti, familiari e operatori sanitari che hanno conosciuto da vicino il Covid. La Psicologia Ospedaliera degli Ospedali Riuniti di Ancona ricorda che il percorso di ascolto istituito all’inizio della pandemia è tuttora attivo sia per i dipendenti che per i pazienti e i familiari degli stessi ricoverati per il Covid-19.

La nuova emergenza pandemica rimette al centro l’operato del personale sanitario, nuovamente sottoposto ad un carico fisico ed emotivo non indifferente, in quanto a distanza di pochi mesi si trova a doverla riaffrontare. Appare, dunque, prioritario proseguire l’offerta di uno spazio di ascolto e supporto psicologico al personale ma anche ai familiari dei pazienti affetti da Covid-19 ricoverati presso le strutture operative degli Ospedali Riuniti, coordinato dalla dottoressa Oriana Papa. Per entrambi i presidi, Torrette e Salesi, è attivo il numero 071.5966901, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 16. Inoltre per gli operatori sanitari degli Ospedali Riuniti di Ancona è prevista la possibilità di organizzare su richiesta gruppi di defusing (al massimo con 8 operatori sanitari) in giorni e orari da concordare con gli interessati. La riunione si terrà in modalità telematica mediante Google Meet: la richiesta va inviata a psicologia@ospedaliriuniti.it.

Per il presidio pediatrico del Salesi la Psicologia Ospedaliera ha rivolto una particolare attenzione ai bambini che in questo contesto così incerto, spesso dominato da ansia e paura, respirano gli stati emozionali ed affettivi dei genitori creando un clima talvolta confusivo e spaesante. In questo tempo così critico ma anche così sospeso, in cui le relazioni familiari vedono amplificate l’intensità e la vicinanza, può essere utile per i genitori usufruire di un sostegno psicologico mirato alla riflessione sui comportamenti e le parole dei bambini. Pertanto continua ad essere attivo il servizio precedentemente istituito che ha il compito di accogliere i momenti di difficoltà che i genitori possono incontrare con i propri figli, allo scopo di permettere ad entrambi di trarre da tale difficoltà degli spunti di crescita. Gli strumenti di crescita del bambino nei momenti di crisi, possono trovare delle difficoltà di funzionamento. Il servizio dedicato al Salesi è disponibile al numero 071.5962861 ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 16.