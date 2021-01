Siamo in un luogo chiuso? Ecco le tre "regole" per evitare il contagio

Parlare per 30 secondi con una persona infetta da Sars-Cov-2 può essere più rischioso che trovarsi di fronte ad un soggetto positivo che tossisce per mezzo secondo. È quanto suggerisce una ricerca pubblicata sulla rivista The Royal Society che prova ad indagare il meccanismo attraverso il quale il virus si trasmette nell’aria e in particolare nei luoghi chiusi. Ebbene, secondo gli autori dello studio, mentre quando si tossisce vengono disperdiamo nell’aria particelle virali più grandi, nell’atto di parlare produciamo particelle molto più piccole che però hanno la capacitià di rimanere sospese in aria per più tempo. E che dunque, se si rimane a lungo nella stessa stanza, possono rivelarsi più insidiose. Va fatta però una precisazione. Se ci troviamo a meno di due metri da una persona che ha il coronavirus (e siamo sprovvisti di mascherina), un colpo di tosse ha una capacità di infettare maggiore (50% contro il 10) rispetto ad una semplice conversazione di 30 secondi.

Coronavirus: i rischi della trasmissione aerea

Ma proprio perché le “goccioline” di saliva emesse con la tosse sono più grandi, stando ai modelli matematici elaborati dagli scienziati tendono a cadere molto prima. Viceversa, gli aerosol emessi con la fonazione si rivelano più persistenti e dotati di una carica virale in grado di infettare anche oltre i due metri di distanza. I ricercatori dell'Università di Cambridge e dell'Imperial College di Londra hanno anche realizzato un simulatore che calcola la probabilità di infezione basandosi ovviamente sui risultati raggiunti con lo studio.

Trascorrere un'ora in un negozio di 250 m 2 si traduce ad esempio in una probabilità dell'8% di contrarre il coronavirus, supponendo che ci siano cinque persone infette senza mascherina. Il rischio scende al 2% se invece tutti indossano la mascherina o se viene migliorata la ventilazione.

Dallo studio è dunque emerso che: