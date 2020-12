Tamponi rapidi, il sindaco Mancinelli: «Ho appena prenotato l'appuntamento»

ANCONA - «Ho appena prenotato l'appuntamento per il tampone rapido, lo screening in programma da venerdi' al Palaindoor». Lo scrive sulla sua pagina Facebook la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, che nel primo giorno utile ha prenotato il test rapido, per partecipare alla campagna di screening di massa promossa dalla Regione Marche. Venerdi' 18 dicembre infatti si potranno effettuare gratuitamente i tamponi rapidi antigenici nei Comuni capoluogo di provincia a cui seguiranno, nei giorni successivi, i Comuni con popolazione superiore ai 20mila abitanti e poi a scalare fino ai Municipi piu' piccoli. L'obiettivo della Regione e' quello di effettuare il tampone rapido ad oltre 800mila marchigiani. "La prenotazione e' semplice- conclude Mancinelli- si puo' utilizzare l'app che trovate sul sito del Comune oppure i numeri telefonici che si attiveranno dalle 14". Ancona prevede la prenotazione obbligatoria ed una sola sede dove effettuare il test mentre a Pesaro, per esempio, i siti individuati sono tre e non serve la prenotazione.