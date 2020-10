Coronavirus, il sindacato Cisl all'ospedale di Torrette: «Subito sierologici a tutti»

"In questi giorni la curva dell'epidemia inizia nuovamente a crescere drasticamente creando non poca preoccupazione e allarmismi. Proprio per questo motivo è importante, ora più che mai, per i dipendenti che lavorano tutti i giorni in prima linea negli ospedali, eseguire i test sierologici". Così la Cisl Fp ricorda alla Direzione dell’Azienda ospedaliera universitaria di Ancona, che è stato sottoscritto un protocollo per la prevenzione e sicurezza di tutti i dipendenti sanitari degli ospedali dorici.

"E' aggiornato al protocollo d'intesa, governo e sindacati del 24/04/2020, dove è previsto che il test sierologico va eseguito periodicamente al personale sanitario in servizio. Ad oggi risulterebbe essere stato effettuato nel mese di luglio 2020 l'ultimo prelievo per covid 19 eseguito sul personale sanitario e sociosanitario nonché tecnico amministrativo. La Cisl Fp Ancona da sempre attenta alla tutela e alla salute dei lavoratori e dei cittadini, chiede che sia ripristinata il prima possibile l’ esecuzione dei test sierologici, è inaccettabile continuare ad esporre ad un rischio quotidiano, per una mancata prevenzione, il personale e i pazienti. In caso di mancato riscontro e senza avere rassicurazioni in merito, la Cisl Fp Marche metterà in atto tutte le iniziative necessarie alla tutela dei degenti e dei lavoratori interessati".