"Una maglia per il Covid", torna l'iniziativa di Giampaoli: all'asta le maglie dei campioni

Torna la seconda edizione dell’asta benefica organizzata da Paolino Giampaoli, il primo paziente ad Ancona con il Covid oggi testimonial ufficiale degli Ospedali Regionali Riuniti di Ancona. Il ricavato dell’iniziativa “Paolino una maglia per il Covid” andrà proprio alla Divisione di Malattie Infettive dell’ospedale di Torrette. Tantissimi sono i cimeli all’asta, che coinvolge quasi tutte le discipline sportive: dal calcio alla pallanuoto, dal volley al Futsal fino al ciclismo. In palio le maglie di Atalanta, Ascoli, Anconitana, Lube Volley, Nazionale Italiana di Basket. Grazie alla donazione della famiglia e dell’omonima fondazione Fondazione ci sarà anche il cappellino ufficiale di Michele Scarponi, il ciclista tragicamente scomparso nel 2017 proprio nella sua Filottrano.

Per tutti coloro che vorranno partecipare basta andare sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/ unamagliaperilCovid2021/. L’asta sarà attiva da domani 23 gennaio alle ore 14 fino al 20 febbraio. «In accordo con la Direzione generale dell’Ospedale provvederemo alla consegna con una cerimonia da organizzare in presenza come avvenuta nella prima edizione- spiega Paolino Giampaoli- ringrazio anche il Panathlon Internazional Club di Ancona, che ci ha concesso il patrocinio a titolo gratuito e tutte le Società, dirigenti, atleti, amici che si sono prodigati e lo stanno facendo ancora per avermi dato una mano a realizzare questa splendida iniziativa. Vi aspettiamo numerosi per una buona causa».

Il materiale all’asta