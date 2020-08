Ripresa delle scuole, la sindaca: «Riapriranno il 14 settembre ma il nodo è il trasporto»

«Ad Ancona insieme ai dirigenti scolastici abbiamo svolto un lavoro sinergico che porterà scuole materne, elementari e medie alla regolare apertura del 14 settembre. Tutte le 54 scuole della città di competenza comunale avranno gli spazi sufficienti per il distanziamento».

A pochi giorni dalla riapertura delle scuole il sindaco Valeria Mancinelli fa il punto della situazione con l'agenzia Dire sull'adeguamento dei plessi scolastici dorici alle misure anti-Covid, alla luce delle ultime indicazioni fornite dal Governo e dal Ministero della Pubblica istruzione. Sono stati necessari 24 interventi edili e impiantistici sulle strutture scolastiche, numerose opere di adeguamento di ingressi e uscite oltre a parchi e giardini, nuovi arredi e banchi. La mensa, assicura l'amministrazione comunale, sarà garantita in tutte le scuole a tempo pieno con modalità in parte tradizionale e in parte con box lunch e partirà qualche giorno dopo la riapertura. Gli asili nido riapriranno tutti il 7 settembre e con gli stessi posti, orari e servizio offerti già negli anni precedenti.

«Lo scuolabus è ancora oggi un punto critico - conclude Mancinelli - perché non abbiamo ancora le direttive certe sul riempimento dei mezzi. Stante il fatto che comunque serviranno mezzi in più, noi abbiamo già iniziato ad attivarci per noleggiare ulteriori mezzi di trasporto in collaborazione con Conerobus o con altri soggetti se ce ne fosse bisogno».