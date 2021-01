Coronavirus, la mappa di tutta la provincia: positivi e quarantene comune per comune

Accedendo al sito della Regione Marche è possibile visionare il numero delle persone positive o in quarantena al Covid-19 distinte comune per comune e le città con il maggior numero di positivi e persone in quarantena sono il capoluogo dorico e poi Senigallia, Fabriano, Jesi e Falconara, mentre Poggi San Marcello, San Paolo di Jesi e Staffolo sono Covid Free. Qui tutti i numeri aggiornati ad oggi.

Positivi

Agugliano 15 ; Ancona 592; Arcevia 25; Barbara 32; Belvedere Ostrense 10 ; Camerano 37; Camerata Picena 7; Castelbellino 17; Castelfidardo 50; Castelleone di Suasa 5; Castelplanio 6; Cerreto d’Esi 29; Chiaravalle 70; Corinaldo 47; Cupramontana 74 ; Fabriano 263; Falconara Marittima 192; Filottrano 52; Genga 10 ; Jesi 144 ; Loreto 79; Maiolati Spontini 22; Mergo 5; Monsano 10; Montecarotto 5; Montemarciano 49 ; Monte Roberto 9; Monte San Vito 37; Morro d’Alba 9; Numana 14; Offagna 7 ; Osimo 212 ; Ostra 90; Ostra Vetere 32; Poggio San Marcello 0; Polverigi 28; Rosora meno di 5; San Marcello meno di 5; San Paolo di Jesi 0; Santa Maria Nuova 13; Sassoferrato 20 ; Senigallia 418; Serra de' Conti 24; Serra San Quirico 28; Sirolo 6; Staffolo 0; Trecastelli 35.

Persone in quarantena preventiva

Agugliano 29 ; Ancona 915; Arcevia 55; Barbara 40; Belvedere Ostrense 21 ; Camerano 96; Camerata Picena 11; Castelbellino 43; Castelfidardo 87; Castelleone di Suasa 10; Castelplanio 18; Cerreto d’Esi 47; Chiaravalle 107; Corinaldo 66; Cupramontana 136 ; Fabriano 473; Falconara Marittima 264; Filottrano 84; Genga 16 ; Jesi 332 ; Loreto 123; Maiolati Spontini 33; Mergo 11; Monsano 15; Montecarotto 12; Montemarciano 87 ; Monte Roberto 12; Monte San Vito 54; Morro d’Alba 27; Numana 28; Offagna 16 ; Osimo 357 ; Ostra 123; Ostra Vetere 37; Poggio San Marcello 0; Polverigi 47; Rosora 9; San Marcello 10; San Paolo di Jesi meno di 5; Santa Maria Nuova 32; Sassoferrato 28 ; Senigallia 594; Serra de' Conti 30; Serra San Quirico 43; Sirolo 11; Staffolo 7; Trecastelli 55.