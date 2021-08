Corinaldo, presentata la manifestazione "Per Terra, Passi Curiosi in Festa"

A Corinaldo, è stata presentata alla stampa e al pubblico presente la nuova manifestazione “Per Terra, Passi Curiosi in Festa”, che si svolgerà nell'arco dell'intera giornata di sabato 4 settembre. A presenziare alla conferenza stampa, il coordinatore Giuseppe Falcinelli, rappresentante territoriale dell'Associazione Passi nel Bosco, il Sindaco di Corinaldo Matteo Principi, il vice Presidente dell'A.S.A. Ambiente Sergio Taccheri in qualità di partner dell'evento ed altre personalità istituzionali. Nel corso della serata, dopo una breve saluto ai presenti e ai numerosi utenti collegati in streaming, è stato svelato tutto il programma della manifestazione, ideato ed elaborato grazie all'impegno di tante persone e alla fattiva collaborazione tra istituzioni.

Tra i collegamenti Leonardo Perrone Presidente ASD Passi nel Bosco e Monica Marinangeli educatrice ambientale, insieme ai numerosi intervenuti a contribuire alla realizzazione dell’evento. É doveroso ricordare la determinazione e l'impegno profuso in questi mesi, dallo staff di Per Terra, dalle Guide AIGAE, da tutti gli operatori delle varie attività agricole, produttive e ricettive di Corinaldo, dalle diverse associazioni e organizzazioni, che gestiranno i laboratori presenti nella manifestazione. I video realizzati stanno già seminando sui social la curiosità per questo evento. Il programma e tutte le informazioni presenti nelle pagine social dedicate alla manifestazione prevede una giornata intensa di percorsi guidati nelle nostre campagne e nel centro storico, attraverso passeggiate a piedi, in bici e a cavallo. Sono previsti inoltre dei punti di attività fisse durante la giornata, accessibili a tutti; le strutture ricettive inoltre saranno pronte ad accogliere i partecipanti con i menù del viandante, la colazione, la sportina, la tenda del viandante e tante altre proposte dedicate. La giornata vedrà la sua conclusione presso il Parco della Selva di Boccalupo (ex geofisico), nel quale verrà presentato lo spettacolo teatrale "Paolo dei Lupi" con Francesca Camilla D’Amico. Chi vuole potrà fermarsi nelle strutture alberghiere cittadine che hanno preparato la “tana del viandante”.

Nell'arco dell'intera giornata diverse saranno le animazioni, i laboratori, le attività che si realizzeranno, tutte dedicate al rispetto dell'ambiente, alla cultura del territorio e alle nostre tradizioni rurali. Per l’occasione un logo esclusivo, realizzato grazie alla professionalità e generosità di Davide Rotatori. Momento saliente della conferenza stampa è stata la presentazione dell' APP generosamente concessa da TecnoDataSystem di Corinaldo; l’Applicazione è scaricabile dai diversi store, con la quale ci si dovrà iscrivere per partecipare a Per Terra. Uno strumento essenziale e semplice, un uso forse più intelligente della tecnologia a disposizione, che faciliterà tutti i viandanti presenti e dove sarà facilmente consultabile ogni singolo appuntamento della manifestazione nel pieno rispetto del distanziamento e normativa COVID 19 vigente. Per partecipare a Per Terra è necessario scaricare ed iscriversi nella APP, e prenotare il posto, nel portale della manifestazione www.per-terra. it, per lo spettacolo teatrale serale.