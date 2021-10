Forze armate, Corinaldo celebra la giornata nazionale il 4 novembre: premiati anche i volontari

Corinaldo renderà omaggio alle forze armate e a tutte le organizzazioni di volontariato. L’ Amministrazione comunale, la dirigenza delle scuole locali, le associazioni Combattentistiche e d’Arma saranno premiate per mettere in evidenza il valore storico della data del 4 Novembre, anniversario dell'Unità Nazionale e Festa delle Forze Armate, nel ricordo dei caduti e dispersi di tutte le guerre nei campi di battaglia, di prigionia e di internamento per la riconquista delle libertà democratiche.

L'Amministrazione comunale ha voluto inoltre approfittare della circostanza per dire grazie anche alle associazioni di volontariato e a tutti coloro i quali, affiancando all’occorrenza le Forze Armate e le forze dell’Ordine, si sono impegnati nella salvaguardia del territorio e delle popolazioni dalle catastrofi ambientali.