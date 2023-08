Due papà per un bambino, il Tribunale dà l'ok all'adozione: sentenza storica nelle Marche

PESARO - Un bambino, due papà: via libera all'adozione, ora è ufficiale. Storica sentenza in favore di un 30enne e un 40enne residenti in provincia di Pesaro. La loro richiesta di doppia paternità è stata accolta dal Tibunale dei Minori. La vicenda è riportata da "Il Corriere Adriatico".

La coppia aveva fatto ricorso alla gestazione per altri (Gpa) in quel di San Diego, negli Stati Uniti, circa due anni fa. In California infatti questa possibilità è ammessa e regolata dalla legge. Il bambino è quindi nato lo scorso anno oltreoceano grazie a una donatrice americana. In Italia però la doppia paternità è stata impugnata, riconoscendo al piccolo solo il cognome del padre biologico. L'altro padre ha qundi avviato le procedure formali per l'adizione il piccolo. Le positive valutazioni degli assistenti sociali hanno portato alla sentenza del Tribunale dei Minori.