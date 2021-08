Del Conero, Guidotti: «Stadio pronto per la Coppa Italia, stiamo lavorando ai dettagli»

L’assessore allo sport del Comune di Ancona ha confermato che il Del Conero sarà pronto per la prima di Coppa Italia che i dorici giocheranno con il Montevarchi il 21 agosto. Nei prossimi giorni saranno completate le verifiche sulla capienza di 7400 posti

Tutto pronto per il ritorno dell’Ancona tra i professionisti. Il primo impegno ufficiale dei dorici di Gianluca Colavitto, il 1°turno eliminatorio di Coppa Italia fissato per il 21 agosto contro il Montevarchi, si giocherà al Del Conero e l’impianto di Passo Varano sarà pronto per quell’occasione. A confermarlo è stato lo stesso assessore Andrea Guidotti intervenuto al primo allenamento di lunedì dei biancorossi nel capoluogo al Federale Paolinelli:

«Stiamo ultimando i dettagli. Per la Coppa Italia con il Montevarchi, viste le normative Covid, probabilmente apriremo solo la tribuna coperta e il settore ospiti (nel corso dell’anno aprirà anche la curva nord, ndr) ma contiamo quanto prima di convocare la commissione vigilanza per portare a 7400 la capienza totale. Siamo tutti amanti dello sport e dello spettacolo sugli spalti. Speriamo sia solo il primo passo verso un ritorno alla normalità».